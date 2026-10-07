Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Camilo Cifuentes, reconocido influenciador, generó asombro la jornada de este miércoles 7 de octubre al reducir de manera drástica su actividad en redes sociales. Esta decisión ocurrió justo en medio de la polémica desatada por el final de su relación con María Camila Sepúlveda, quien además está esperando un hijo suyo. De acuerdo con el reporte, Cifuentes optó por poner en privado sus cuentas, retirar gran parte de su contenido y compartir un mensaje que para muchos usuarios sonó a despedida.

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Previo a restringir sus perfiles, el creador de contenido se expresó públicamente a través de una publicación donde pidió perdón a las personas impactadas por sus acciones. Escribió textualmente: “Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas las personas que lastimé”. Según quedó visible en Instagram, apenas 21 publicaciones fueron conservadas, mientras desaparecieron muchos de los videos y publicaciones que lo hicieron popular, incluidos aquellos en los que abordaba ayudas sociales. Además, admitió: “Soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos”.

El mensaje tenía también un matiz de despedida. El propio Cifuentes agradeció de manera explícita a su comunidad por el apoyo brindado durante años y expresó: “Espero que en algún momento les haya alegrado la vida de muchas personas. Los amo mucho e hicieron mi vida muy feliz”.

El trasfondo de esta decisión está relacionado con la reciente exposición pública del final de la relación de pareja. María Camila Sepúlveda, la exnovia del influencer, hizo pública su versión del rompimiento y mostró imágenes de conversaciones que, según su apreciación, probaban que ambos seguían en contacto y discutían acerca de su futura familia. De acuerdo con la información publicada, la controversia escaló luego de que Camilo Cifuentes fuera visto en Pereira junto a otra creadora de contenido.

Cifuentes confirmó el término de la relación, aunque no respondió de forma directa a las acusaciones de infidelidad. El influenciador explicó que se trató de una relación que ambos intentaron conservar, pero que finalmente dejó de ser saludable y llegó a su fin. Por ahora, no hay certeza respecto a si su retiro de las redes sociales será definitivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Camilo Cifuentes decidió alejarse de las redes sociales?

Camilo Cifuentes tomó la decisión de reducir su presencia en redes sociales y dejar solo unas pocas publicaciones tras la controversia por la ruptura con María Camila Sepúlveda, quien está embarazada. Según sus propias palabras, siente que debe enfrentar las consecuencias de sus actos y pidió perdón a quienes se vieron afectados, lo que sugiere que su retiro está motivado por el impacto emocional y social del reciente escándalo.

¿Cuál fue la polémica entre Camilo Cifuentes y María Camila Sepúlveda?

De acuerdo con lo reportado, la polémica entre Camilo Cifuentes y María Camila Sepúlveda surgió cuando ella compartió su versión sobre el fin de la relación y publicó conversaciones que, según afirmó, probaban que seguían en contacto. El debate aumentó al difundirse imágenes de Cifuentes en Pereira junto a otra influencer. Él solo confirmó el fin de la relación, sin contestar directamente a los señalamientos de infidelidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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