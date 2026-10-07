Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana volverá a vibrar con la música de Mägo de Oz, una de las agrupaciones más influyentes del rock en español, que anunció su regreso al país para un único concierto. Según información publicada en la página oficial de 'Bogotá, mi ciudad, mi casa', este esperado encuentro tendrá lugar el 26 de febrero de 2027 en el Movistar Arena. La banda española promete, una vez más, reunir a seguidores de distintas generaciones en una noche destinada a celebrar el cruce entre el rock, el metal, la fantasía y los elementos folclóricos que caracterizan su sonido.

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Este concierto se da en el marco de un momento destacado para la trayectoria de Mägo de Oz, pues, de acuerdo con la misma fuente, la agrupación está nominada a los Latin Grammy en la categoría mejor álbum de rock por su producción ‘Alicia en el Metalverso’. Comparte este importante reconocimiento con otros discos nominados como ‘A la mitad’ de Beta, ‘Ceremonia’ de 1915, ‘Novela’ de Fito Páez y ‘Mi mejor enemigo’ de Viniloversus. Esta nominación refuerza el impacto y la relevancia de Mägo de Oz dentro del panorama musical hispanoamericano, mostrando que su propuesta sigue resonando más allá de las fronteras españolas.

Para quienes siguen la carrera de la banda, este regreso es un reconocimiento al lazo fuerte con el público colombiano. Temas como ‘Fiesta pagana’, ‘Molinos de viento’, ‘La costa del silencio’ y ‘Hasta que el cuerpo aguante’ se han convertido en verdaderos himnos locales, posicionándose como referentes del rock y la música alternativa en Colombia. La cita será también una oportunidad para experimentar en vivo el despliegue escénico y teatral propio de Mägo de Oz, que por años ha consolidado su espectáculo como uno de los más llamativos en la escena del rock en español.

Bajo el concepto de una "Noche de Brujas", el concierto se plantea como una celebración colectiva, donde la música se hará ritual y la comunidad de fanáticos compartirá la experiencia de saltar y cantar a una sola voz. El evento fue anunciado oficialmente por la banda en su perfil de Instagram ‘Mägo de Oz Oficial’, reforzando el ambiente de expectativa entre seguidores y reforzando la invitación a no perderse esta experiencia única.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será el concierto de Mägo de Oz en Bogotá y cómo conseguir entradas?

El concierto de Mägo de Oz en Bogotá está programado para el 26 de febrero de 2027 y se llevará a cabo en el Movistar Arena. De acuerdo con la información destacada en 'Bogotá, mi ciudad, mi casa', las entradas estarán disponibles a través del sistema de boletería, permitiendo que los interesados aseguren su asistencia con anticipación.

¿Qué significa estar nominado a los Latin Grammy en la categoría mejor álbum de rock?

La nominación a los Latin Grammy en la categoría mejor álbum de rock constituye un reconocimiento internacional a la calidad musical y artística de un disco dentro del género. Según lo informado, ‘Alicia en el Metalverso’ de Mägo de Oz compite este año con otras producciones destacadas, consolidando el prestigio de la banda en la escena musical de habla hispana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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