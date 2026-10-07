Por: Portal Bogotá

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El Festival Rock al Parque 2026, uno de los eventos culturales más esperados de Bogotá, se celebrará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los días sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 13 de octubre. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá y el sistema de transporte, TransMilenio implementará una operación especial durante los tres días del festival para facilitar el acceso y regreso a casa de todos los asistentes. Según la información oficial citada por la página web de TransMilenio, la extensión de los horarios y la cobertura de las rutas buscan responder al alto flujo de personas que acude al evento cada año.

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Durante las jornadas del sábado y el lunes, la red troncal ofrecerá operación extendida en cuatro estaciones clave: 7 de agosto y Movistar Arena, ubicadas sobre la troncal NQS, además de CAN – British Council y Salitre El Greco - Vive Claro en la troncal ElDorado. El día domingo la operación especial se concentrará solo en las estaciones 7 de agosto y Movistar Arena, también sobre la NQS, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de TransMilenio. Este esquema busca concentrar los servicios en los puntos de mayor demanda y proximidad al parque.

Por otro lado, los servicios zonales, conocidos como TransMiZonal, contarán con 17 rutas que tendrán un horario extendido durante los tres días. Estas rutas dispondrán de paraderos sobre la avenida carrera 68, lo que permitirá una mejor distribución de los usuarios y, además, ofrecerá una alternativa a quienes residen en diferentes zonas de la ciudad. Toda la información sobre horarios y trayectos puede ser consultada directamente en la página de TransMilenio o mediante la aplicación oficial TransMiApp.

Las autoridades recomiendan a los asistentes mantener recargada y personalizada la tarjeta tullave, el principal medio de acceso electrónico a los buses, utilizar fuentes oficiales como el canal WhatsApp de TransMilenio para mantenerse informado y planificar cada viaje anticipadamente. De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el parqueadero del parque Simón Bolívar contará con 800 cupos, disponibles de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. durante los tres días. Sin embargo, se insiste en el uso del transporte público, dada la alta afluencia de público esperada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de TransMilenio y TransMiZonal para Rock al Parque 2026?

Durante Rock al Parque 2026, las rutas de TransMilenio con horario extendido incluyen, en los días sábado y lunes, las estaciones 7 de agosto y Movistar Arena en la troncal NQS, y CAN – British Council y Salitre El Greco - Vive Claro en la troncal ElDorado. El domingo, la extensión solo aplicará en las estaciones 7 de agosto y Movistar Arena. Además, 17 rutas de TransMiZonal tendrán paraderos habilitados sobre la avenida carrera 68 todos los días del festival.

¿Qué es la tarjeta tullave y por qué se recomienda tenerla personalizada para usar TransMilenio?

La tarjeta tullave es el medio de pago electrónico para acceder a los buses de TransMilenio y los servicios zonales en Bogotá. Personalizarla permite tener saldo protegido en caso de pérdida, así como acceso a promociones y servicios adicionales. Las autoridades recomiendan a los usuarios recargar y personalizar su tarjeta para facilitar el ingreso al sistema, especialmente durante grandes eventos como Rock al Parque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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