Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La alerta fase 1 por calidad del aire se mantiene activa en cuatro puntos críticos de Bogotá: Kennedy, Patio Bonito, Arborizadora y Puente Aranda. Esta determinación, tomada por el Distrito, responde al aumento de material particulado PM10 en el ambiente, una sustancia que afecta directamente las vías respiratorias y representa un riesgo considerable para sectores vulnerables de la población. De acuerdo con la información recogida por El Espectador, la fuente principal de este material es el polvo levantado en las vías, pero también inciden los residuos de las obras, la actividad industrial, el humo de incendios y, en proporción significativa, las emisiones generadas por vehículos que circulan en la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

En este contexto, la Secretaría Distrital de Movilidad hace un llamado tanto a empresas transportadoras como a conductores particulares, incentivando ajustes en los desplazamientos para disminuir la contaminación que se produce con cada viaje. Entre las sugerencias figuran compartir desplazamientos, agrupar diligencias y programar entregas de mercancías en sectores y horarios donde la congestión sea menor. La entidad también resalta la importancia de planificar rutas y utilizar corredores alternos para evitar la circulación innecesaria de camiones dentro de la capital.

La decisión de activar la alerta provino del análisis de datos obtenidos en las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy, que durante 36 horas consecutivas detectaron un deterioro constante en la calidad del aire. Según la Secretaría de Ambiente, estas condiciones adversas se agravan por factores meteorológicos, como vientos débiles y bajas temperaturas, que dificultan la dispersión de los contaminantes y generan su acumulación cerca del suelo. También se ha reportado la posible incidencia del humo de incendios provenientes de otras regiones, como Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía.

En relación con las empresas e industrias, el Distrito ha impuesto restricciones en el funcionamiento de calderas y equipos que emplean combustibles sólidos o líquidos, inicialmente entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m. de un sábado específico, con la opción de extender estas limitaciones en función de la evolución ambiental. Las autoridades insisten en que las empresas deben operar sus controles de emisiones de manera permanente y evitar cambiar a combustibles más contaminantes.

Respecto a la salud pública, la recomendación es que los grupos sensibles —personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, niños pequeños, adultos mayores y mujeres gestantes— eviten actividades físicas intensas al aire libre en los sectores afectados. La indicación se extiende al uso de tapabocas N95, especialmente en zonas de mayor congestión y polución, y sugiere limpiar los espacios interiores con paños húmedos para evitar la acumulación de polvo y reducir el uso de elementos que produzcan humo doméstico.

¿Cuáles son las zonas de Bogotá con alerta ambiental fase 1 por contaminación del aire?

Según datos de El Espectador, las zonas bajo alerta ambiental fase 1 en Bogotá son Kennedy, Patio Bonito, Arborizadora y Puente Aranda. Estos sectores fueron identificados por el Distrito como puntos críticos tras registrar durante 36 horas consecutivas niveles regulares de calidad del aire debido a material particulado.

¿Qué medidas debe seguir la ciudadanía ante la alerta ambiental por material particulado PM10?

Frente a la alerta por material particulado PM10, la ciudadanía debe reducir desplazamientos innecesarios, usar transporte público, compartir vehículo y mantener actualizadas las condiciones de los vehículos. Además, los grupos sensibles deben evitar realizar actividad física al aire libre en las zonas señaladas y consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) antes de salir.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z