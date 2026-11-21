Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ promueve encuentros y participación ciudadana en diferentes sectores de la capital, fortaleciendo la integración y el bienestar comunitario. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, ya están abiertas las inscripciones para participar en tres jornadas de integración que se realizarán en la temporada de fin de año 2026. Niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad, cuidadores, aficionados y amantes de la bicicleta podrán acceder a estos espacios. Las inscripciones se mantienen disponibles de manera presencial en la Alcaldía Local, hasta el martes 24 de noviembre de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., y es requisito presentar toda la documentación correspondiente para ser admitido.

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Claudia Collante, alcaldesa local, aseguró: “Queremos que nuestras familias, niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad y cuidadores vivan espacios de integración, aprendizaje y recreación en nuestros parques y equipamientos. Invitamos a toda la comunidad a acercarse cuanto antes a la Alcaldía Local con sus documentos completos para asegurar su cupo y disfrutar de estas jornadas pensadas para el bienestar de toda Tunjuelito”. Estas jornadas se realizarán en parques y lugares emblemáticos de la localidad, y buscan fortalecer el tejido social y sumar oportunidades para la recreación, el aprendizaje y la integración.

Dentro del cronograma, destaca el encuentro para personas con discapacidad y sus cuidadores, que tendrá lugar el 29 de noviembre de 2026 de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. en el Centro de Felicidad (CEFE) El Tunal, con una disponibilidad de 200 cupos. Entre los requisitos para inscribirse están el formato de inscripción y de consentimiento informado debidamente diligenciados, fotocopia de documentos de identidad, certificación de discapacidad, soporte de la condición del cuidador y certificaciones como la afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social. En el caso de menores de edad, se exige también la documentación del acudiente.

Paralelamente, el taller de mecánica de bicicleta y recorrido territorial acoge a personas desde los 12 años que posean un medio de transporte no motorizado propio. Esta jornada será el mismo 29 de noviembre de 2026, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., iniciando en el Sendero Chiguaza y pasando por puntos clave como la Biblioteca El Tunal, el CEFE El Tunal, la Casa de la Cultura y finalizando en la Casa de la Participación. Son 40 cupos disponibles y los requisitos comprenden la presentación de los formularios completos, copia de documentos y comprobantes de residencia, además de acudir con vehículo no motorizado.

La Alcaldía Local de Tunjuelito recomienda revisar cuidadosamente cada convocatoria y entregar los documentos en los plazos establecidos, ya que la asignación de cupos se dará en orden de presentación completa de las solicitudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en las jornadas de integración de Tunjuelito en 2026?

Para participar en las jornadas de integración programadas por la Alcaldía Local de Tunjuelito, se debe diligenciar el formulario de inscripción y el consentimiento informado, entregar fotocopia del documento de identidad y, dependiendo del evento, aportar certificaciones de discapacidad, vínculo de cuidador, afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social y copia de un recibo de servicio público reciente. Para menores de edad, también es obligatoria la documentación del acudiente.

¿Cuándo y dónde serán los eventos de integración en Tunjuelito y quiénes pueden participar?

Los eventos se realizarán el domingo 29 de noviembre de 2026: para personas con discapacidad y sus cuidadores, la cita es en el Centro de Felicidad (CEFE) El Tunal; para el taller de mecánica de bicicleta y recorrido territorial, la salida es desde el Sendero Chiguaza. Podrán participar niñas, niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad, cuidadores y aficionados al ciclismo, siempre que cumplan con los requisitos y se inscriban oportunamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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