Por: Noticiero 90 minutos

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La inesperada muerte de Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de la reconocida cantante Paquita la del Barrio, causó una profunda conmoción tanto en el mundo del espectáculo como en la sociedad de Veracruz. De acuerdo con información confirmada por el Gobierno Municipal de Alto Lucero, Veracruz, Martha Elena falleció el 6 de octubre de 2026 a los 47 años, a causa de un infarto fulminante. La noticia se difundió rápidamente por las redes sociales y medios regionales, quienes resaltaron el doloroso momento que atraviesan sus tres hijos, así como el entorno familiar cercano, quienes recibieron mensajes de condolencia de diversas autoridades y figuras públicas.

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Según la narración oficial, la vida de Martha Elena fue marcada desde muy pequeña por dificultades que, a su vez, dieron paso a grandes gestos de amor. Ella era hija biológica de uno de los hermanos de Paquita la del Barrio, y desde que tenía cinco meses de edad enfrentó graves complicaciones de salud. En ese momento, Paquita junto a su esposo Alfonso Martínez tomaron la decisión de adoptarla legalmente, dándole un nuevo hogar y, además, formando un lazo significativo para la artista, quien trataba de sanar el dolor que arrastraba por la muerte de sus hijos gemelos recién nacidos.

A diferencia de su madre adoptiva, famosa por temas como ‘Rata de dos patas’, Martha Elena prefirió mantener un perfil bajo y alejado de las cámaras. Se estableció en Xalapa, Veracruz, y dedicó su vida al cuidado de su familia, en especial de sus tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerla la describen como una mujer reservada, pero sumamente leal y dispuesta a apoyar a su familia en todo momento. Aunque no gustaba de la vida pública, solía acompañar a Paquita durante sus giras, velando siempre por su bienestar detrás de escena.

El repentino fallecimiento de Martha Elena sorprendió a su entorno, especialmente porque, semanas antes, había compartido con ellos un viaje familiar a Perú y no presentaba síntomas previos que hicieran prever esta tragedia. La cuenta oficial de Instagram de Paquita la del Barrio manifestó su pesar con el mensaje: "Hay despedidas que duelen profundamente y palabras que nunca serán suficientes para expresar el vacío que deja la partida de un ser querido".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la relación entre Martha Elena Martínez Viveros y Paquita la del Barrio?

De acuerdo con los datos del Gobierno Municipal de Alto Lucero y publicaciones oficiales de la familia, la relación entre Martha Elena y Paquita la del Barrio fue cercana y resiliente, marcada por la adopción legal de Martha tras complicaciones de salud en su infancia y la tragedia previa de Paquita con la pérdida de sus hijos gemelos. Martha permaneció siempre acompañando y apoyando a la cantante en momentos vitales y en sus giras musicales.

¿De qué murió Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio?

Según la información confirmada por el Gobierno Municipal de Alto Lucero, Veracruz, Martha Elena Martínez Viveros falleció el 6 de octubre de 2026 debido a un infarto fulminante. No se reportaron complicaciones médicas previas antes de este evento, lo que tomó por sorpresa a su familia y allegados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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