Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la protección animal se ha convertido en un tema central de la educación y la participación ciudadana. Este compromiso se evidencia en el evento programado para el sábado 3 de octubre de 2026, cuando el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) certificará a 164 estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas, urbanas y rurales del Distrito. Estos jóvenes cumplieron con su Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) a través de labores centradas en el bienestar y la protección animal, integrando el aprendizaje académico con acciones prácticas de participación y construcción colectiva.

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La certificación forma parte del Encuentro Distrital de Educación para la Protección y el Bienestar Animal 2026. Además de reconocer el esfuerzo estudiantil, el IDPYBA también otorgará certificaciones a 62 profesores que forman parte del semillero docente por los animales, iniciativa articulada en el marco de la estrategia ‘Animales al Tablero’. Esta estrategia busca concientizar y capacitar tanto a estudiantes como a docentes sobre la importancia del respeto y el cuidado hacia los animales, fomentando el fortalecimiento de las familias interespecie.

El acceso al encuentro está reservado exclusivamente para los estudiantes, profesores y sus familias y tendrá lugar en el Centro de Felicidad - CEFE de Chapinero, a partir de las 9:30 de la mañana. El SSEO, al que están obligados los estudiantes de grado décimo y undécimo en Colombia, es un requisito indispensable para graduarse de bachiller, integrando experiencias significativas que apuntan al desarrollo personal y social de los jóvenes.

Estas actividades hacen parte de una agenda más amplia en la Semana PYBA, que incluye diversas acciones en las localidades de la ciudad bajo el lema “Mi Corazón es Animalista”. Bogotá, a través de estas iniciativas, continúa liderando el trabajo nacional en protección animal, promoviendo campañas informativas y de sensibilización. Además, los interesados pueden consultar más información sobre los planes animalistas de la Semana PYBA a través de la cuenta de Instagram del IDPYBA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Servicio Social Estudiantil Obligatorio en Colombia y para qué sirve?

El Servicio Social Estudiantil Obligatorio, conocido como SSEO, es una exigencia legal para todos los estudiantes de grados décimo y undécimo de Colombia y constituye un requisito fundamental para obtener el título de bachiller. Este servicio se enfoca en integrar a los jóvenes al trabajo comunitario, promoviendo la responsabilidad social y la formación en valores a través de experiencias prácticas, como la protección animal en el caso de Bogotá.

¿Cómo impulsa Bogotá el bienestar animal mediante la educación?

Bogotá impulsa el bienestar animal desde la educación mediante programas como ‘Animales al Tablero’ y eventos distritales de certificación realizados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Estas iniciativas involucran a estudiantes y profesores en actividades prácticas y formativas, fortaleciendo la conciencia y la acción en favor de los derechos de los animales e incentivando la participación social en este ámbito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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