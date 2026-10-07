Camilo Cifuentes, conocido por sus contenidos de ayuda social y por mantener durante años su identidad fuera de cámara, tomó una decisión que sorprendió a sus seguidores en medio de la polémica que enfrenta por el final de su relación con María Camila Sepúlveda, quien está embarazada de su hijo.

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El creador de contenido restringió el acceso a sus redes sociales y eliminó buena parte de las publicaciones que había construido durante años. En Instagram, según reportes de medios que siguieron el caso, quedaron visibles únicamente 21 publicaciones.

(Lea también: Camilo Cifuentes habló de su ruptura y lanzó contundente pedido tras rumores en redes)

Entre los contenidos que desaparecieron se encuentran varios de los videos con los que Cifuentes documentaba ayudas a emprendedores, vendedores informales y otras personas, una faceta que precisamente le permitió ganar millones de seguidores.

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El último mensaje de Camilo Cifuentes antes de alejarse de las redes

Antes de poner sus perfiles en privado, Cifuentes publicó una historia con un mensaje de despedida dirigido a sus seguidores y a las personas que, según sus propias palabras, pudieron resultar afectadas por sus decisiones.

“Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas las personas que lastimé”, escribió.

En el mismo mensaje, el ‘influencer’ aseguró que acepta lo que está viviendo como una consecuencia de sus propios actos.

“Soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos”, manifestó.

Cifuentes también dedicó unas palabras a la comunidad que construyó alrededor de sus contenidos y agradeció a quienes lo acompañaron durante su trayectoria digital. El creador expresó su deseo de haber dejado algo positivo entre quienes lo siguieron y aseguró sentirse agradecido por el impacto que pudo generar.

“Espero que en algún momento les haya alegrado la vida de muchas personas, y qué felicidad haber dejado un granito en este plano terrenal”, señaló.

Finalmente, cerró el mensaje con una frase dirigida directamente a sus seguidores: “Los amo mucho e hicieron mi vida muy feliz”.

Camilo Cifuentes se despidió de redes tras las acusaciones de infidelidad - crédito @camilocifuentes962/ Instagram

¿Por qué Camilo Cifuentes eliminó sus publicaciones?

La decisión de desaparecer buena parte de su contenido se produjo después de que su vida sentimental se convirtiera en el centro de una fuerte discusión en redes sociales.

María Camila Sepúlveda, su expareja y madre del hijo que esperan, publicó una serie de historias en Instagram en las que cuestionó la forma en que se produjo la ruptura.

La joven aseguró que, hasta pocos días antes de que Cifuentes apareciera públicamente junto a otra creadora de contenido, todavía existían conversaciones relacionadas con una posible vida en pareja.

Según su versión, no se trató simplemente de una relación que llevaba tiempo terminada y en la que cada uno había tomado caminos diferentes.

“Hasta hace poco, diría yo muy poco, seguían existiendo conversaciones, proyectos y promesas de una vida juntos”, afirmó Sepúlveda.

Sus declaraciones dieron paso a las versiones sobre una presunta infidelidad, aunque esta no ha sido confirmada de manera independiente.

Para explicar por qué cuestionaba la forma en que se presentó el final de la relación, Sepúlveda compartió capturas de conversaciones privadas que, según afirmó, sostuvo con Cifuentes pocos días antes de la ruptura. Una de ellas corresponde al 26 de septiembre y muestra un mensaje en el que, de acuerdo con la captura publicada, el creador de contenido le habría expresado afecto y la habría llamado “amor mío”.

También mostró una conversación del 22 de septiembre, relacionada con un ramo de flores que Cifuentes le habría enviado. En ese intercambio, según la captura difundida por Sepúlveda, él habría hablado de su deseo de formar un hogar con ella y de que la extrañaba.

Las publicaciones fueron utilizadas por la joven para sustentar su versión de que la ruptura habría ocurrido en un periodo muy corto y mientras todavía existían expectativas de continuar la relación.

Camilo Cifuentes confirmó la ruptura, pero no habló directamente de una infidelidad

Antes de desaparecer parcialmente de las redes, Cifuentes sí se había pronunciado sobre el final de la relación.

El ‘influencer’ explicó que se trató de un vínculo corto que ambos intentaron mantener, pero que, según su versión, dejó de ser saludable para los dos.

“A veces en redes se ve una parte muy pequeña de lo que uno está viviendo y es fácil completar lo que falta con suposiciones”, escribió.

También señaló que su principal prioridad ahora es el hijo que está por nacer y pidió que la situación no se transforme en una confrontación pública.

“No quiero convertir algo tan personal en una pelea pública ni hablar mal de nadie para defenderme”, manifestó.

De esta manera, Cifuentes confirmó el fin de la relación, pero no reconoció públicamente haberle sido infiel a Sepúlveda. Las acusaciones sobre una supuesta infidelidad hacen parte de la controversia y de las versiones expuestas por su expareja.

En medio de la polémica apareció el nombre de la creadora española Anthía López, conocida en redes sociales como ‘La Mijita’, luego de que fuera vista junto a Cifuentes en Pereira. La joven negó haber sido responsable de la ruptura y rechazó las acusaciones que comenzaron a circular en redes sociales.

“Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causa de la ruptura de una relación”, afirmó, según reportó Noticias RCN.

Por ahora, no existe una confirmación pública independiente que permita establecer que hubo una infidelidad.

La polémica contrasta con la imagen que Cifuentes había construido durante años en plataformas digitales. El manizaleño se hizo conocido por realizar y mostrar ayudas a personas en diferentes circunstancias, especialmente emprendedores y vendedores informales. Su contenido alcanzó una audiencia de millones de personas y durante buena parte de su trayectoria decidió no mostrar su rostro.

Noticias Caracol reportó que Cifuentes cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram y más de 12 millones en TikTok. Ahora, buena parte de ese archivo digital dejó de estar disponible públicamente.

Por el momento, no se conoce si el retiro de Cifuentes será definitivo ni si volverá a publicar el contenido que eliminó. Tampoco está claro si continuará difundiendo las labores sociales que realizaba a través de sus plataformas, aunque estas actividades habían trascendido las redes y se habían convertido en una de las principales características de su trabajo como creador.

Mientras tanto, Sepúlveda aseguró que, pese al conflicto sentimental, reconoce que Cifuentes ha respondido económicamente durante su embarazo y manifestó que busca cerrar esta etapa sin profundizar la confrontación.

“Quiero terminar en paz, agradeciendo a Dios por lo que fue, por lo que aprendí y, sobre todo, por lo que viene”, escribió.

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