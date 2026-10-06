En la emisión de la mañana de Noticias RCN, el programa no solo dio novedades sobre la agenda informativa del país; bien temprano mostró un nuevo fichaje para su parrilla matutina. Los feligreses que sintonizan a diario el canal para recibir la palabra de Dios se disponían a escuchar la reflexión, se toparon con una cara nueva.

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Se trata de Diego Armando Pillimue Ramírez, conocido como el padre ‘Pilli’. El religioso inició la mañana con una reflexión sobre las dificultades que las personas pueden enfrentar a diario, luego de haber recibido la bienvenida de los presentadores Felipe Arias y Rossy Lemos. La sorpresa se dio porque dejó de aparecer el recordado cura Walter Zapata, a quien la audiencia extrañó este martes.

“Qué triste que también hubieran sacado al padre Walter”, “me dolió no ver a mi padre Walter… bueno cuando a una persona se le cierran puertas, las ventanas que se abren siempre serán mejores” o “extraño al padre Walter también”, fueron algunos de los comentarios de seguidores en redes; por su parte, otros sí tomaron con optimismo la llegada de ‘Pilli’: “Me encanta ese padre”, “me encanta escuchar al padre Pilli’, buena fórmula secreta” o “Super el padre ‘Pilli’, Dios lo bendiga”, dijeron otros televidentes.

El padre Walter Zapata había oficializado su salida de RCN el pasado mes de julio. En su momento, el sacerdote dejó un mensaje de gratitud y dejó bendiciones para la que fue su casa durante varios años.

¿Quién es el padre ‘Pilli’, que acompañará a lo feligreses en RCN?

Diego Pillimue es un sacerdote católico colombiano que ha ganado bastante visibilidad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde aparece como @padrepilli. Su contenido está centrado principalmente en la evangelización, la vida cristiana, la familia y experiencias de fe. Uno de los temas con los que más se le identifica actualmente es su participación y promoción de los Retiros de Emaús, una experiencia de encuentro espiritual inspirada en el pasaje bíblico de los discípulos de Emaús. Una publicación asociada con su cuenta, por ejemplo, alcanzó cientos de miles de reproducciones al hablar precisamente de ese retiro.

También ha utilizado sus redes para pronunciarse sobre asuntos de la vida cotidiana desde una perspectiva católica. En julio de 2026, por ejemplo, fue noticia en medios del Huila después de pedir a los padres que no utilizaran azabaches en los niños, pues considera que estos elementos están relacionados con prácticas de brujería y chamanería incompatibles con la fe cristiana.

Su presencia digital combina, por tanto, mensajes religiosos, contenido de evangelización y videos de carácter pastoral, con un lenguaje pensado para las redes sociales. La cuenta @padrepilli aparece además vinculada a contenido de comunidades de Emaús y otros espacios de formación católica.

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