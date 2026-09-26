Justamente cuando se divulgó la muerte de un reconocido actor de televisión, otra sorpresiva información salió a flote sobre una de las grandes figuras de la pantalla chica a nivel internacional.

Sigue a PULZO en Discover

Así lo indicó el periodista Carlos Ochoa al referirse a lo que calificó como un “chisme bomba” acerca de una de las producciones estrella de Canal RCN, la recordada ‘Betty, la fea’.

La historia regresó luego de más de dos décadas desde su primera edición y recientemente presentó la tercera temporada con la protagonista en una faceta muy diferente a la inicial, creada por Fernando Gaitán.

Precisamente, alrededor de ese relato, el mencionado comunicador se refirió a un rumor que existe acerca del futuro del personaje y del desarrollo de la novela que está en las plataformas digitales.

Lee También

“¿Betty, la fea, morirá en su temporada final?”, planteó Carlos Ochoa desde su cuenta de Instagram, donde abrió la duda sobre cómo es que se presentaría este nuevo capítulo en la producción.

Sin ofrecer detalles muy específicos sobre esa primera pregunta, puso sobre la mesa otras dos frente a lo que sería una inesperada decisión por parte de los productores: “¿Qué acabará con la vida de Betty? ¿Será una enfermedad o un accidente?”.

Así fue como reveló la versión que le llegó y con la que el relato sobre Beatriz Pinzón Solano y su exesposo, Armando Mendoza, tomaría un giro que deja nuevas ventanas pendientes.

“Me contaron que supuestamente su niña interna aparece para decirle que ya es tiempo de irse al cielo. ¿Será que revivirán los muertos para darle la bienvenida, como la mamá, Doña Julia?”, dijo el periodista.

En esa misma línea, a pesar de que no soltó datos muy específicos, sí señaló que ese no sería un hecho del que el resto del elenco de ‘Betty, la fea’ esté desinformado en la historia.

“Me dicen que todos los personajes estarán pendientes de este terrible momento”, afirmó Ochoa, célebre en redes sociales por sus posturas sobre la televisión nacional y figuras de la farándula.

Precisamente, con esa voz que ha llevado a que tenga más de 174.000 seguidores en la mencionada cuenta personal de Instagram, expuso su concepto sobre esa eventual situación.

“Y si desviven a Betty, la fea, muchos fanáticos jamás lo podremos perdonar y, además, el legado de Fernando Gaitán. No, increíble”, sentenció sobre ese posible hecho en la novela de Canal RCN.

Al remate de su publicación, especuló sobre la posible situación que se aproxime con la producción que se catapultó como la más exitosa en la pantalla chica a nivel internacional.

“Yo creo que viene una nueva temporada y continuará la historia”, finalizó en un video en el que queda la incógnita sobre lo que se presente con la popular empresaria.

¿Qué pasó con ‘Betty, la fea’ en su regreso?

El retorno de ‘Betty, la fea’ a las pantallas internacionales se concretó mediante el lanzamiento de su secuela oficial titulada ‘Betty, la fea: la historia continúa’.

Esta nueva producción audiovisual reúne al elenco original liderado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en sus célebres papeles de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza.

La trama explora la vida de los personajes principales dos décadas después del desenlace original, mostrando los desafíos familiares de la pareja y la crisis en Ecomoda.

El servicio de streaming Prime Video asumió la distribución global del proyecto, logrando posicionar la serie entre los contenidos más vistos de la plataforma digital.

Debido a la alta receptividad del público internacional, la compañía productora confirmó oficialmente la renovación de la serie para una segunda temporada.

Los nuevos episodios de ‘Betty, la fea’ abordan la madurez de la protagonista, su relación con su hija Camila y las dinámicas cambiantes dentro del icónico cuartel de las feas.

Asimismo, la producción rinde homenaje al legado del libretista Fernando Gaitán, manteniendo el tono dramático y cómico que caracterizó a la obra original colombiana.

La continuación de la historia ratifica el vigencia de la telenovela más exitosa de la televisión, cautivando tanto a fanáticos históricos como a audiencias jóvenes.

* Pulzo.com se escribe con Z