El padre Walter Zapata se despidió oficialmente de Canal RCN y de su espacio de reflexión espiritual en Noticias RCN, luego de varios años acompañando a los televidentes con mensajes de fe y esperanza. En su último mensaje dejó una reflexión sobre los nuevos comienzos: “Una enseñanza para hoy: mientras la puerta que se cierre no sea la del ataúd, uno puede volver a empezar las veces que sea necesario. Que el Señor los bendiga y los guarde”.

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A través de sus redes sociales, el sacerdote recordó cómo llegó al canal en 2019, poco tiempo después de superar un cáncer que puso a prueba su vida. Contó que, tras recibir una nueva oportunidad, recibió una llamada que cambiaría su camino.

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Walter Zapata confesó que en ese momento no le gustaban las redes sociales ni la televisión, pero aceptó el reto convencido de que era parte del propósito de Dios. Con el paso de los meses llegó la pandemia por COVID-19 y comenzó a acompañar diariamente a miles de colombianos con una oración en la emisión matutina de Noticias RCN, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del espacio.

“La llamada era de Silvia María Hoyos, la vicepresidenta de comunicaciones, que necesitaban que hiciera una novena en el canal RCN el 16 de diciembre, no me gustaban ni las redes sociales mucho menos la televisión, pero Dios escribe derecho en líneas torcidas, y es ahí donde empieza esta historia que hoy llegó a su fin con la despedida”, escribió en su Instagram.

En su mensaje de despedida también agradeció al presidente del canal, José Antonio de Brigard, así como a las distintas vicepresidencias y equipos de trabajo que hicieron parte de su experiencia. Asimismo, destacó el cariño recibido por compañeros y televidentes, asegurando que siempre se mostró tal como es, con sus virtudes, defectos y forma de vivir la fe.

El sacerdote aprovechó la publicación para enviar una bendición a Canal RCN, a sus trabajadores, a los empresarios, a los televidentes y al país, expresando su deseo de que Colombia siga construyendo un camino de paz y progreso. Además, afirmó que continuará aportando desde la oración y la palabra, aunque ya no esté presente en la televisión.

Finalmente, Walter Zapata dejó claro que su salida del canal no representa un punto final, sino el comienzo de una nueva etapa en su ministerio. “Esto apenas comienza”, escribió el sacerdote, cerrando su emotiva despedida con una frase que se volvió característica durante sus intervenciones: “Que se les quiere con el corazón”.

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