Los rumores sobre cambios en la programación de RCN finalmente fueron confirmados. El magazín ‘Mujeres sin filtro’, uno de los espacios de entretenimiento y conversación de las tardes del canal, llegará a su fin luego de poco más de un año al aire. La encargada de dar la noticia fue la propia María Cecilia Botero, quien no ocultó la tristeza que le produjo la decisión.

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Durante una de las más recientes emisiones del programa, la actriz antioqueña puso fin a las especulaciones sobre el futuro del formato. El anuncio se dio en medio de un mensaje dirigido a la audiencia que acompañó al espacio desde su estreno y que había manifestado inquietud por los rumores sobre una reestructuración interna en el canal.

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Botero explicó que el cierre del programa ya tiene fecha definida. “Queremos compartirles una noticia muy importante, después de un poco más de un año acompañándolas cada tarde ‘Mujeres sin filtro’ llega a su final el próximo 26 de junio”, dijo la presentadora.

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La actriz también confesó el impacto emocional que le causó la noticia. “Yo estoy que lloro”, agregó Botero.

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Por qué RCN canceló el programa ‘Mujeres sin filtro’

Tras reconocer su tristeza, Botero explicó que la decisión no obedeció a problemas con la audiencia ni al desempeño del formato. La conductora señaló: “Como parte de una decisión interna del canal. Lo que queremos decirles es que esta despedida no tiene nada que ver con ustedes, ni con su cariño, ni con su fidelidad, ni con el apoyo que nos han brindado durante este tiempo”.

Lejos de quedarse únicamente en la nostalgia, la actriz también aprovechó para enviar un mensaje optimista sobre lo que viene para ella y para sus compañeras. “Simplemente se cierra un ciclo y como ocurre en la vida pues esperemos que también se abran nuevos caminos”, manifestó Botero.

Asimismo, invitó a los televidentes a acompañarlas en los últimos días del programa.: “Todavía nos quedan varios programas juntas así que las esperamos para seguir disfrutando compartiendo hasta el último día”, expresó.

Las otras integrantes del espacio también reaccionaron al anuncio. Por su parte, Flavia Dos Santos comentó “que pasen bueno con nosotras”, mientras que Natalia Sanint aportó humor al momento al decir: “Aprovécjemos vecina que lo bueno dura poco”, provocando risas entre sus compañeras.

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