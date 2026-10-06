Johnatan Nieto ha sido una de las sorpresas en la televisión este martes 6 de octubre, junto con el reemplazo del padre Walter Zapata en Noticias RCN. El periodista, que fue uno de los rostros más reconocidos de Citytv ahora estará en el noticiero de Red+.

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El propio canal hizo oficial el anuncio y dio a conocer que el periodista empezará a aparecer en cámara a partir del próximo martes 13 de octubre. Nieto tendrá un espacio informativo de 10 de la mañana a las 12 del mediodía en el noticiero de ese canal.

“Un espacio para conversar y entender los temas que a usted le interesan, ¿cómo lo benefician?, ¿por qué lo afectan?”, dijo el nuevo fichaje de Red+ en la cuenta de Instagram de su nueva casa profesional.

¿Por qué salió Johnatan Nieto de Citytv?

El propio Nieto confirmó en sus redes sociales que salió de Citytv, aunque ha sido reservado al momento de explicar qué ocurrió. Ante la pregunta de un seguidor sobre los motivos de su salida, respondió: “Cosas de la vida que muchas veces no entendemos”. En otra respuesta, aseguró que City es uno de esos “amores” que perduran a pesar de los “desplantes”.

Aunque el periodista no ha confirmado una causa concreta, una versión difundida por la presentadora conocida como ‘La Negra Candela’ apunta a un asunto económico. Según esa información, las directivas de Citytv le habrían planteado a Nieto un ajuste salarial que implicaba una reducción de sus ingresos, propuesta que el presentador no habría aceptado.

Esa versión también sostiene que Nieto habría regresado a las instalaciones del canal, recogido sus pertenencias y abandonado el lugar sin despedirse de sus compañeros. Sin embargo, esta explicación no ha sido confirmada oficialmente ni por Citytv ni por el propio periodista, por lo que se mantiene como una versión sobre las circunstancias de su salida.

La partida llamó especialmente la atención por la trayectoria de Nieto en el canal. El periodista llevaba varios años como uno de los rostros más reconocidos de ‘Citynoticias’, particularmente en la emisión nocturna, y había construido una relación cercana con los televidentes de Bogotá.

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