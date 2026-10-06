En medio de revelaciones hechas en Colombia, la polémica estalló en plataformas digitales luego de la información publicada por María Camila Sepúlveda, mujer en estado de gestación que espera un hijo del creador de contenido Camilo Cifuentes pero con la que ya no es pareja.

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Si bien la primera en referirse al tema fue la joven, el ‘influenciador’ que es conocido por no mostrar su rostro en medio de sus donaciones a vendedores callejeros respondió ante la controversia.

Cifuentes salió al paso a través de su cuenta oficial en la red social X (antes conocida como Twitter) para ofrecer su versión sobre los hechos expuestos, en los que es señalado por una supuesta infidelidad a su actual pareja con la mujer que actualmente es madre de su bebé.

El ‘influenciador’ indicó que las redes sociales muestran únicamente fragmentos reducidos de la realidad, propiciando suposiciones o juicios apresurados entre los internautas.

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Cifuentes explicó que mantuvo una relación corta que intentó hacer funcionar, pero aceptó tempranamente que dejó de ser una experiencia sana para ambos.

“Intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos. Y a veces, por más que uno quiera, toca aceptar que una etapa terminó”, indicó.

Lo cierto es que, en medio de los cuestionamientos por su actual relación sentimental con otra creadora de contenido (según las versiones que corren en redes sociales), fue contundente.

“Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo”, aseveró el creador de contenido al referirse al futuro del menor.

El influenciador solicitó a la opinión pública detener las agresiones verbales hacia terceros y evitar convertir un asunto personal en una batalla mediática.

Cifuentes concluyó asegurando que continuará trabajando por construir un futuro tranquilo para su hijo sin engancharse en discusiones digitales permanentes.

Sepúlveda reaccionó por medio de su cuenta de Instagram con un texto, además de que difundió capturas de pantalla de WhatsApp para respaldar sus señalamientos sobre una presunta infidelidad cometida por el creador de contenido hacia su actual pareja.

Frente a la lluvia de críticas y señalamientos recibidos en sus perfiles personales, la joven decidió publicar un extenso comunicado oficial explicando los motivos de su pronunciamiento público.

La gestante manifestó enfáticamente que no habla desde el odio ni buscando alimentar disputas cibernéticas.

“Esto no fue una historia que simplemente terminó y cada uno tomó su rumbo y tiempo después apareció una nueva relación”, sostuvo Sepúlveda.

La joven reveló que hasta hace pocos días existían conversaciones de pareja, planes a futuro, promesas de matrimonio y regalos como arreglos florales entre ambos.

En las capturas expuestas, fechadas el 22 y 26 de septiembre de 2026, se observan mensajes cariñosos enviados supuestamente por el creador digital.

“Sabes que yo quiero formar un hogar contigo”, “Te amo” y “Buenos días amor mío”, se lee textualmente en los chats revelados por Sepúlveda.

No obstante, la joven recriminó que al día siguiente de recibir afecto vio al ‘influenciador’ compartiendo públicamente en Pereira con su actual pareja.

Pese al conflicto sentimental, Sepúlveda reconoció la responsabilidad económica asumida por Cifuentes durante la etapa de gestación.

“Durante todo mi embarazo él ha sido un hombre responsable económicamente, ha respondido por nuestro bebé y eso es algo que reconozco y agradezco”, afirmó.

Aun así, enfatizó que la solvencia financiera no logra reparar las secuelas emocionales causadas por la falta de transparencia en la relación.

Este caso se ha convertido en el centro de la atención entre los usuarios en redes sociales, en medio de los señalamientos a pesar de las explicaciones.

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