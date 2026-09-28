La ‘influencer’ Karina García tuvo que pronunciarse luego de que una imagen que circuló en redes sociales asegurara que cobraría diferentes tarifas para que sus seguidores pudieran presenciar el nacimiento de su tercer hijo. La publicación, que rápidamente se hizo viral, desató comentarios y críticas contra la creadora de contenido, quien salió a aclarar que la información era falsa.

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La imagen mostraba una supuesta oferta denominada ‘Bienvenida al mundo con Karina García’, en la que se anunciaba la posibilidad de ver el parto en vivo y en directo. Además, incluía diferentes precios, que supuestamente llegaban hasta los 25 millones de pesos, dependiendo de la experiencia que quisieran adquirir los interesados. Sin embargo, no se trataba de una iniciativa real de la influencer.

Karina García respondió a la imagen viral sobre su parto

Ante la difusión de la publicación, la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ compartió un mensaje en sus historias de Instagram para desmentir los rumores y pedirles a sus seguidores que no creyeran todo lo que circula en internet.

“Esto es totalmente falso, porfa no crean todo lo que ven, yo jamás haría algo así”, escribió García, dejando claro que no tiene planes de cobrar por permitir que otras personas presencien el nacimiento de su bebé.

De esta manera, la creadora de contenido se refirió a una imagen que despertó cuestionamientos sobre la posibilidad de convertir un momento familiar en una experiencia paga. La publicación se difundió en medio de la expectativa que existe alrededor de su embarazo, del que ha compartido diferentes detalles con sus seguidores.

Aunque García suele mostrar aspectos de su vida personal en redes sociales, eso no significa que tenga previsto transmitir su parto bajo un modelo de pago. Por el contrario, con su pronunciamiento insistió en que la información que circuló no corresponde a sus planes.

La expectativa por el nacimiento del hijo de Karina García

El embarazo de Karina García ha despertado interés entre sus seguidores, especialmente porque se trata de su tercer hijo y del primero que espera junto al cantante Kris R.

Durante los últimos meses, la ‘influencer’ ha compartido con su comunidad diferentes momentos de esta etapa, lo que ha mantenido la atención sobre la llegada del bebé. Sin embargo, la supuesta venta de entradas para presenciar el nacimiento fue una versión que ella misma tuvo que desmentir.

La polémica también se produjo en medio de otras conversaciones sobre su vida personal y su relación con Kris R, que han ocupado espacio en las redes sociales durante los últimos días.

(Ver también: Karina García reveló duro proceso con su embarazo tras la lluvia de críticas: “Seguiré adelante”)

Por ahora, García fue enfática en que no cobrará por permitir que sus seguidores vean el nacimiento de su hijo. La imagen que circuló con las supuestas tarifas, incluida la cifra de 25 millones de pesos, no corresponde a una oferta real de la influencer.

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