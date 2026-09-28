Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El bautizo de Pedro Jr., hijo del reconocido cantante Peter Manjarrés y Tata Becerra, se convirtió en una verdadera noticia para los seguidores del vallenato gracias a la presencia especial de Silvestre Dangond, quien asumió el papel de padrino del pequeño. Esta elección generó conversación no solo por el evento en sí, sino por el trasfondo que une a los dos artistas, cuya relación en otros tiempos estuvo marcada por la tensión y los desacuerdos públicos.

Sigue a PULZO en Discover

La historia que une a Peter Manjarrés y Silvestre Dangond tiene uno de sus episodios más recordados en un video del año 2009, durante una presentación realizada en Ciénaga. Aquella noche, Peter interpretó ‘La colegiala’, una de las canciones emblemáticas de Silvestre. Pero lejos de ser un gesto amistoso, el acto provocó la furiosa reacción de Dangond, quien no dudó en subir a la tarima para reclamarle a su colega en medio del público. De forma contundente y visiblemente molesto, Silvestre expresó: “Respetemos las canciones, respetemos las canciones, respetemos las canciones. Cada quien guerrea con lo suyo, no sea marica, no sea marica”, haciendo gala de su carácter impulsivo y defendiendo lo que él consideraba una falta de respeto a su repertorio.

La tensión de ese intercambio no solo quedó plasmada en video, sino que se convirtió en un referente dentro del mundo del vallenato y entre quienes siguen de cerca la vida y carreras de ambos artistas. Durante años, ese episodio fue motivo de comentarios y marcó, para muchos, el distanciamiento entre dos de los exponentes más importantes del género.

Ahora, casi dos décadas después, la realidad es otra. El rol de Silvestre Dangond como padrino del hijo de Peter Manjarrés evidencia un giro inesperado en la relación, demostrando que los desacuerdos y rivalidades también pueden dar paso a la reconciliación y los lazos familiares. Este nuevo capítulo ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes recuerdan el enfrentamiento de 2009 frente a la imagen actual de los cantantes como compadres. Todo el contexto fue detallado de acuerdo con la información suministrada en el texto original.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se hicieron virales Peter Manjarrés y Silvestre Dangond tras el bautizo de Pedro Jr.?

El reciente bautizo de Pedro Jr., con Silvestre Dangond como padrino, fue motivo de amplio comentario porque selló la reconciliación pública entre los dos artistas, quienes años atrás protagonizaron un fuerte altercado en tarima, según la información compartida en el texto. Este contraste entre el conflicto de 2009 y la cordialidad actual captó de nuevo la atención de fanáticos y usuarios en redes.

¿Cuál fue el motivo de la pelea entre Peter Manjarrés y Silvestre Dangond en 2009?

De acuerdo con los hechos mencionados, la pelea ocurrió cuando Peter Manjarrés interpretó ‘La colegiala’, una canción original de Silvestre Dangond, durante un concierto en Ciénaga. Dangond consideró esto una falta de respeto y lo reclamó en plena tarima, dejando así en evidencia la tensión entre ambos músicos en ese momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.