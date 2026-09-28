Por: El Espectador

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Un dibujo en tiza roja que retrata a un niño agachado fue atribuido recientemente al destacado pintor francés Édouard Manet, figura clave del impresionismo. Este hallazgo, según reportó The Guardian, surgió en una colección poco conocida del norte de Italia. El niño que aparece en el dibujo aún no ha sido identificado, aunque especialistas ven similitudes con uno de los niños presentes en ‘El viejo músico’, una de las pinturas de mayor tamaño del artista, donde la influencia del arte español es evidente. En esta obra, Manet buscaba exaltar la humanidad de personas socialmente excluidas y sin hogar.

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La atribución del dibujo a Manet fue liderada por Emily Beeny, historiadora de arte experta en pintura francesa entre los siglos XVII y XIX. Beeny contó a The Guardian que comenzó a estudiar la obra tras recibir una fotografía de Francesco Baccanelli, quien encontró el dibujo y reconoció su posible origen. Beeny afirmó: “Mucha gente me envía cosas que creen que podrían ser de Manet, pero esta es la única hasta ahora que me ha dado una sensación de reconocimiento inmediato”. El análisis y estudio sobre el hallazgo se publicará en la revista Burlington en octubre.

Baccanelli, especialista en pintura y grabado de Lombardía y el Véneto, relató que el dibujo llamó su atención desde el primer momento, destacando que el coleccionista italiano indicó una inscripción en el reverso que lo atribuía a Manet, aunque ningún experto lo había revisado antes. Al profundizar en su estudio y consultar a Beeny, ambos verificaron evidencias clave, como un sello descolorido del estudio de Manet detectado con rayos ultravioleta en una esquina, así como rasgos estilísticos particulares: transiciones abruptas de luz y sombra y la construcción singular de los dedos en la figura, detalles recurrentes en la obra del pintor, de acuerdo con Beeny.

Este tipo de estudios preliminares eran habituales para Manet entre 1850 y 1860, cuando preparaba sus grandes lienzos, como ‘El almuerzo sobre la hierba’. El nuevo dibujo, que mide 20,5 por 17,5 centímetros, es único en el corpus conocido del artista. Su procedencia revela que fue vendido dos veces en Alemania y Suiza durante la década de 1930, pero nunca había sido incluido en publicaciones académicas sobre Manet. Persisten dudas sobre la identidad del niño (o niña) modelado; se cree que podría ser Alexandre, un joven que trabajó para Manet, aunque no se descarta que fuera una niña, tal como reportó The Guardian. El propio estudio muestra marcas de cuadriculado, lo que sugiere que Manet lo preparó cuidadosamente para su transferencia a una pintura mayor.

¿De qué trata el dibujo atribuido recientemente a Édouard Manet y por qué es relevante?

El dibujo en tiza roja muestra a un niño agachado y ha sido relacionado con figuras de ‘El viejo músico’, una de las obras emblemáticas de Manet. Su importancia radica en que representa un hallazgo inédito que amplía el conocimiento sobre los estudios preparatorios del artista, revelando su interés por representar a personas marginadas y el rigor en sus métodos de trabajo, de acuerdo con los expertos citados por The Guardian.

¿Cómo se confirmó que el dibujo descubierto pertenece a Manet y qué particularidades presenta?

La confirmación se basó en el análisis estilístico realizado por Emily Beeny y la detección, mediante rayos ultravioleta, de un sello descolorido del estudio de Manet. Entre los detalles distintivos están las marcadas transiciones de luz y sombra, los peculiares dedos de la figura y el cuadriculado para transferencia, todos rasgos coherentes con los métodos y estilo de Manet, según reportó The Guardian y los estudios mencionados en la investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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