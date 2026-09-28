Por: El Espectador

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Ángel Becassino, reconocido por su trabajo en “La Revista” durante los años 80, consolidó un aporte singular a la relación entre publicidad, cultura y temas sociales. Desde esa plataforma, desarrolló una serie de conversaciones—más que entrevistas, prefiere llamarlas así—con figuras de relevante impacto en la literatura y el arte latinoamericano. Entre los interlocutores que destaca se encuentran nombres como Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Ernesto Sábato, Alejandro Obregón, Silvio Rodríguez, Roberto Gómez Bolaños y Daniel Santos. Según palabras de Becassino, la conversación permite un intercambio que supera el esquema unidireccional de la entrevista tradicional y sirve como ventana para explorar diversos temas a partir de las perspectivas de personajes provenientes de contextos muy distintos.

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Durante aquellas décadas, Becassino fue estructurando una idea en su mente: que era posible “contar el mundo” a través de conversaciones sinceras con actores clave de la cultura latinoamericana. Estas charlas no solo exploraban la trayectoria profesional y el pensamiento de sus protagonistas, sino que también tejían una red conceptual sobre la sociedad y el arte en épocas convulsas. El proyecto, sin embargo, tuvo matices en su desarrollo; por ejemplo, el enfoque en conversaciones con mujeres relevantes todavía no está completo, aunque existen grabaciones de entrevistas que Becassino considera especialmente valiosas.

El trabajo de recopilación y reflexión de estas experiencias dio fruto en forma de libros. En 1999, Ediciones B publicó una primera versión titulada ‘Siempre hay una canción que nadie escuchó’, lo que representó una primera aproximación a este viaje conversacional. Años más tarde, la editorial Planeta retoma y amplia esta labor con el libro “No todo es olvido”, que incluye nuevos personajes y visiones de la cultura del continente. Aquí, Becassino invita a entender el diálogo como un mecanismo para reconstruir contextos y memorias colectivas, situando las voces de sus protagonistas en el centro de la narración cultural de la región.

En palabras del propio autor, el formato conversacional permite ofrecer una visión más rica y transversal sobre el acontecer artístico y social. La experiencia de los encuentros y la posterior publicación de estos materiales subrayan el valor del testimonio personal y la diversidad de perspectivas en el entramado de la memoria latinoamericana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el aporte principal del libro “No todo es olvido” de Ángel Becassino a la cultura latinoamericana?

El libro “No todo es olvido”, según lo expuesto por Ángel Becassino, recoge conversaciones profundas con grandes figuras de la cultura latinoamericana. Su principal aporte reside en ofrecer una visión humana y plural de la historia, permitiendo comprender el entorno social y creativo de la región desde el testimonio directo de sus protagonistas.

¿Por qué Ángel Becassino prefiere el formato conversación sobre la entrevista tradicional en sus libros?

Becassino explica que la conversación, a diferencia de la entrevista tradicional, ofrece una dinámica más fluida e igualitaria. Permite que los temas emerjan de manera espontánea y ayuda a construir un relato colectivo, en lugar de una simple recopilación de respuestas, logrando así hacer más comprensible la complejidad de los personajes y del contexto cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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