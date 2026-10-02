La ‘influenciadora’ Andrea Valdiri habló públicamente sobre uno de los episodios más difíciles de su infancia y reveló que cuando tenía nueve años fue víctima de abuso por parte de un hombre cercano a su familia.

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La confesión se produjo durante una entrevista con Dímelo King, espacio en el que la creadora de contenido recordó diferentes situaciones que vivió durante sus primeros años y que, según explicó, tuvieron una influencia importante en la persona que llegó a ser posteriormente.

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Valdiri decidió compartir parte de esta experiencia sin entrar en detalles sobre el abuso y enfocándose principalmente en las consecuencias que tuvo para ella.

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Durante la conversación, la ‘influenciadora’ relató que su infancia estuvo lejos de ser tranquila. Mientras otros niños aprovechaban los fines de semana para jugar y compartir con sus familias, ella aseguró que en su hogar estos días podían estar marcados por los conflictos.

Según su relato, las discusiones y peleas eran frecuentes en su casa y se intensificaban durante los fines de semana, situación que relacionó con los problemas de consumo de alcohol que tenía su padre.

“En mi etapa de mi niñez, mientras otros niños jugaban, yo estaba los fines de semana en el cuarto con las manitos así”, recordó la creadora de contenido durante la entrevista.

La frase hizo referencia a la manera en la que, siendo niña, enfrentaba aquellas situaciones que ocurrían dentro de su hogar.

En medio de la conversación, Andrea Valdiri decidió contar por primera vez públicamente que durante su infancia sufrió abuso. La ‘influenciadora’ aseguró que el responsable habría sido un supuesto amigo de su padre, cuando ella tenía nueve años.

“A mis nueve años abusó de mí un amigo de mi papá”, afirmó durante la entrevista.

Valdiri no entregó mayores detalles sobre lo sucedido y tampoco explicó públicamente la identidad del hombre. Su relato estuvo centrado en cómo aquella experiencia hizo parte de una serie de situaciones difíciles que tuvo que enfrentar durante su niñez. Según contó, fue hasta su adultez cuando logró buscar ayuda profesional para afrontar lo ocurrido.

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La experiencia, de acuerdo con su propio relato, también influyó en la manera como comenzó a relacionarse con los hombres. Valdiri explicó que desde muy joven desarrolló la idea de que debía aprender a defenderse y estar preparada ante cualquier situación.

“Yo desde los 14 años dije: me tengo que defender de cualquier hombre que venga a mi vida”, manifestó.

La ‘influencer’ relacionó esa forma de pensar con las experiencias que había atravesado durante su infancia y adolescencia.

Durante la entrevista, Andrea Valdiri recordó además otro episodio ocurrido con su padre. Según contó, ambos protagonizaron una confrontación física que terminó con ella necesitando atención médica debido a una lesión en la muñeca.

“Me di una muñequera con mi papá y me mandó a la clínica”, relató.

La situación hizo parte de los diferentes conflictos familiares que, según explicó, marcaron algunos momentos de su infancia y adolescencia. Pese a las experiencias dolorosas que recordó durante la entrevista, Valdiri aseguró que con el paso de los años y el acompañamiento profesional ha conseguido procesar parte de lo ocurrido.

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La creadora de contenido manifestó que uno de los aprendizajes que ha tenido es la importancia de soltar el resentimiento y no permanecer atada al rencor hacia quienes le hicieron daño. “Uno no puede guardar rencor”, expresó.

Su reflexión llegó después de recordar episodios que, según su testimonio, tuvieron un fuerte impacto en su vida y que solo pudo comenzar a afrontar de manera diferente después de buscar ayuda profesional.

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