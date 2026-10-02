Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El cantante Jhonny Rivera se pronunció públicamente en sus redes sociales para solicitar colaboración y así poder encontrar a los familiares de José Elver Palencia, quien falleció durante un concierto desarrollado en Garzón, Huila. Rivera expresó, de manera directa: “Quiero hablar con la familia”, mostrando su intención de comunicarse personalmente con los allegados del hombre para conocer su versión de los hechos y entender qué sucedió durante la trágica noche.

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Rivera, conmovido por el caso, pidió que cualquier persona que conozca cómo contactar a los familiares de Palencia lo haga a través del número que publicó en su cuenta de Instagram, de acuerdo con los mensajes difundidos en esa plataforma. El artista enfatizó que desea hablar directamente con los seres queridos del fallecido para escuchar su relato de primera mano.

El incidente tuvo lugar en la Concha Acústica del municipio de Garzón, durante una presentación en la que también participó el cantante Nelson Velásquez. José Elver Palencia, quien era oriundo del corregimiento de Maito, en Tarqui, viajó especialmente al evento con el propósito de disfrutar de la música en vivo. Sin embargo, lo que prometía ser una jornada festiva acabó en tragedia. Según información referida por El Nuevo Día, mientras Palencia consumía un chorizo, sufrió una emergencia médica que deterioró de inmediato su estado de salud.

Tras evidenciarse la dificultad, las personas que lo acompañaban solicitaron asistencia y fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Garzón. Al llegar al centro asistencial, José Elver ya no presentaba signos vitales. El equipo médico, según el reporte, intentó reanimarlo con maniobras de resucitación, y durante el procedimiento identificó que el hombre tenía una cantidad significativa de alimento obstruyéndole las vías respiratorias.

Finalmente, y tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo de Palencia fue regresado a su lugar de origen, en Maito, para su velación. Por ahora, Jhonny Rivera permanece pendiente y a la espera de poder comunicarse con su familia, para resolver las inquietudes que le ha dejado el caso desde aquel fatídico concierto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo murió José Elver Palencia durante el concierto de Jhonny Rivera en Garzón?

Según la información documentada por El Nuevo Día, José Elver Palencia falleció luego de presentar una emergencia médica mientras consumía un chorizo en pleno evento. A pesar del traslado inmediato al Hospital San Vicente de Paúl de Garzón y los intentos de reanimación, el hombre perdió la vida por obstrucción de las vías respiratorias.

¿Por qué Jhonny Rivera busca a la familia de la persona fallecida en su concierto?

Jhonny Rivera, consternado por la tragedia ocurrida durante su concierto, manifestó en sus redes sociales su deseo de hablar directamente con los allegados de la víctima. El cantante expresó que quiere escuchar la versión de los hechos por parte de la familia de José Elver Palencia y así comprender mejor lo que sucedió en la dolorosa noche del concierto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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