Por: El Espectador

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Daneidy Barrera Rojas, reconocida en redes sociales como Epa Colombia, deberá cumplir con una serie de acciones como resultado de un acuerdo de reparación logrado con TransMilenio por los daños provocados en la estación Molinos el 22 de noviembre de 2019. Según información conocida durante la audiencia y validada por un juez de Bogotá, el pacto tiene un valor total de 467 millones de pesos. En este acuerdo, Epa Colombia se compromete a pagar 100 millones de pesos y producir 50 videos enfocados en cultura ciudadana; el componente económico se abonará entre febrero de 2025 y 2026, mientras que las producciones audiovisuales deberán difundirse durante los dos años posteriores a que la creadora culmine su pena de privación de la libertad.

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La reparación a la que se somete Barrera Rojas va más allá de un simple resarcimiento económico. De acuerdo con TransMilenio, el acuerdo representa un ejercicio de justicia restaurativa, donde además de compensar el daño material, se propicia un impacto educativo y colectivo. El gerente general de la entidad, Pedro Mauricio Gutiérrez, explicó que la meta es que las publicaciones, dirigidas a casi ocho millones de seguidores que reúne Epa Colombia en Instagram y TikTok, promuevan el pago adecuado del pasaje, el respeto por las estaciones y buses, el uso correcto del sistema y las recargas virtuales, al tiempo que desincentivan la evasión y fomentan el sentido de pertenencia frente a los bienes públicos.

El formato de la campaña digital detalla que serán 25 videos publicados en el perfil de Barrera y otros 25 mediante historias, para cumplir así con el componente educativo del acuerdo a lo largo de dos años. Dentro de la audiencia, la propia Epa Colombia aseguró su intención de "reparar a las víctimas y hacer las cosas bien", comprometiéndose a poner su influencia digital al servicio de la cultura ciudadana.

El acuerdo no se limita a la campaña digital y el pago económico. Epa Colombia deberá también presentar excusas públicas en un evento organizado por la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, aunque aún no se conocen detalles de la fecha ni las condiciones del mismo. La problemática de los daños al mobiliario público es relevante: en el periodo comprendido entre enero de 2024 y julio de 2026, el Distrito tuvo que destinar más de 9.125 millones de pesos para reponer elementos afectados principalmente del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), como señales y paraderos, situación que muestra la importancia de buscar nuevas formas de prevención y reparación.

¿En qué consiste la justicia restaurativa aplicada en el caso de Epa Colombia y TransMilenio?

La justicia restaurativa, según lo expuesto por TransMilenio en este proceso, no solo busca una compensación económica por los daños causados, sino que aprovecha la influencia de Epa Colombia en redes sociales para fomentar la cultura ciudadana y el cuidado del transporte público, combinando así sanción, reparación material y acciones pedagógicas.

¿Cuáles son los aspectos clave del acuerdo de reparación entre Epa Colombia y TransMilenio?

El acuerdo incluye el pago de 100 millones de pesos, la producción y publicación de 50 videos sobre cultura ciudadana durante dos años, y la participación en un acto público de excusas. Estas acciones buscan compensar y prevenir daños a partir del caso ocurrido en la estación Molinos en 2019.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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