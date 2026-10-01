Por: Portal Bogotá

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Conocer la realidad de quienes realizan actividades sexuales pagadas en Bogotá es fundamental para fortalecer las respuestas de salud pública. Así lo revela un reciente estudio liderado por la Secretaría Distrital de Salud y la Fundación Foro Cívico, que se construyó a partir de 1.074 encuestas y espacios de escucha directa con esta población. De acuerdo con los resultados, la situación que enfrenta este grupo social es compleja y está marcada por múltiples factores más allá de los datos aislados.

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Según el informe citado por la Secretaría Distrital de Salud, los aspectos determinantes de la salud física y mental de estas personas pasan por el acceso a la atención médica, las condiciones de vida y trabajo, la existencia o ausencia de redes de apoyo, así como por las experiencias de discriminación y violencia. Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud, subrayó cómo este estudio permite conocer a profundidad qué sucede realmente con esta población y cómo el Estado no puede mantenerse indiferente ante esa realidad existente y diversa en Bogotá.

Entre los hallazgos más relevantes, el 23,9 % de las personas encuestadas presenta malestar psicológico probable, mientras que el 12,6 % reportó ideación suicida. Estas cifras empeoran cuando existen condiciones de inseguridad alimentaria; por ejemplo, dentro de este subgrupo, el malestar psicológico sube a 25,4 %. Cabe destacar que el 87,7 % experimentó falta de dinero para comprar alimentos en el último mes. A esto se suma que el 16 % de las personas no está afiliada al sistema de salud (con el caso particular de migrantes, cuya cifra de no afiliación se eleva hasta el 62 %), y que el 28,3 % no tuvo ninguna consulta médica en el último año.

Las barreras que enfrentan son diversas: estigma, discontinuidad en la atención, horarios poco flexibles, largas distancias y temor frente a las instituciones sanitarias. Por otra parte, el 65,1 % realiza su actividad en espacios públicos, el 57,4 % ha sentido discriminación y el 38 % ha experimentado violencia, cifra que sube al 47 % entre mujeres transgénero. La fuerza pública aparece como el segundo actor más referido en situaciones de violencia, con un 30,8 %.

No obstante, el estudio también identificó fortalezas en la población: el 84,6 % expresa tener mucho o total control sobre su actividad y el 85,3 % toma acciones de seguridad. Sin embargo, hay retos en la prevención, como el uso inconsistente del condón, que llega al 39 % cuando hay dificultades para acceder a este método.

La evidencia aportada por este estudio fortalece la actualización de la política pública, proponiendo atención en salud mental, reducción del estigma, acceso para población migrante y acciones de prevención y ruta frente a violencias. Esto permitirá gobernar y responder basados en datos concretos, no en suposiciones, y avanzar hacia un enfoque de derechos, equidad y salud pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales barreras para el acceso a la salud de quienes realizan actividades sexuales pagadas en Bogotá?

El estudio presentado por la Secretaría Distrital de Salud y la Fundación Foro Cívico identificó barreras como el estigma social, la discontinuidad en los servicios médicos, horarios y distancias que dificultan el acceso y el temor a ser atendido en instituciones, especialmente agudo en personas migrantes que en su mayoría no están afiliadas al sistema de salud en la ciudad.

¿Cómo afecta la inseguridad alimentaria la salud mental de las personas que ejercen actividades sexuales pagadas?

De acuerdo con los datos del estudio, existe una relación clara entre inseguridad alimentaria y malestar psicológico. Las personas que han experimentado falta de dinero para comprar alimentos presentaron una tasa más alta de malestar psicológico, lo que evidencia cómo las condiciones básicas de vida impactan directamente en la salud mental de esta población vulnerable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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