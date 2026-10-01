Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ha encontrado en el deporte una vía para impulsar el crecimiento de niños, niñas y jóvenes en los barrios. De acuerdo con la Alcaldía Local de Kennedy y el Club de fútbol Internacional de Bogotá, esta alianza ha entrado en una nueva etapa con el objetivo de acercar el fútbol profesional a la comunidad, aprovechar el deporte como motor para fortalecer el talento local y construir lazos en la localidad.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los anuncios más relevantes está la apertura de una convocatoria dirigida a escenarios deportivos públicos y privados en Kennedy, que podrán postularse para convertirse en la sede oficial de la Academia Inter Albinegro en la zona. Esta iniciativa crea un espacio permanente para que los jóvenes se formen, en una apuesta porque el fútbol sea mucho más que los 90 minutos en la cancha: debe ser, tal como lo visualizan las organizaciones, una herramienta constante de transformación del entorno.

Mauricio Ucrós, director de estrategia de Inter Bogotá, manifestó que el objetivo ha sido siempre construir un club que trascienda lo deportivo: “Queremos crecer con Bogotá y ser un club que tenga un impacto real en la ciudad”. Según Ucrós, Kennedy representa la oportunidad de materializar esta visión convirtiendo el fútbol en un canal para acercar a miles de niños y niñas al deporte profesional, fortalecer la capacitación de formadores y generar lugares donde el deporte brinde comunidad y futuro.

Esta nueva etapa profundiza un trabajo iniciado en 2025, periodo durante el cual más de 3.000 menores vinculados a procesos deportivos en Kennedy han asistido por primera vez al Estadio Metropolitano de Techo y vivido en persona la experiencia del fútbol profesional, sumando más de 1.500 asistentes por ciclo entre 2025 y lo que va de 2026.

La alianza también ha servido para la capacitación de 50 profesores y formadores, quienes han accedido a metodologías actualizadas y conocimientos propios del ámbito profesional, contribuyendo así al mejoramiento del acompañamiento que ofrecen en sus barrios. Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy, enfatizó que el deporte es clave para abrir oportunidades, fortalecer valores y construir proyectos de vida, además de entregar herramientas tanto a los niños y niñas como a sus acompañantes en el proceso educativo.

Mirando al futuro, la apuesta es seguir expandiendo el impacto: se contemplan nuevas iniciativas para formación deportiva, fútbol femenino, recuperación de escenarios, experiencias con el fútbol profesional y conexión con las comunidades. En reconocimiento a estos aportes, la Alcaldía Local de Kennedy destacará al Club Internacional de Bogotá por su compromiso y el apoyo brindado a la juventud local.

¿Cómo beneficia la alianza entre la Alcaldía de Kennedy y el Internacional de Bogotá a los niños y jóvenes?

La alianza entre la Alcaldía Local de Kennedy y el Club Internacional de Bogotá ha permitido a más de 3.000 niños y niñas tener acceso por primera vez a eventos de fútbol profesional e impulsado la capacitación de más de 50 profesores, fortaleciendo así los procesos deportivos y el desarrollo de talento local en la comunidad.

¿Qué iniciativas forman parte de la nueva etapa de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ en Kennedy?

En esta nueva etapa, se destaca la convocatoria para escoger la sede oficial de la Academia Inter Albinegro, la capacitación de formadores y la propuesta de fortalecer el fútbol femenino, la recuperación de escenarios deportivos y la creación de más experiencias que conecten a los jóvenes con el fútbol profesional, según la información proporcionada por la Alcaldía de Kennedy.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.