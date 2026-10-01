Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá avanza en la promoción de una movilidad escolar más segura y sostenible, integrando a la ciudad y la ruralidad a través del uso de la bicicleta. Así lo evidencian las iniciativas que impulsan la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED), que recientemente acompañaron a niñas y niños de Ciudad Bolívar, así como a estudiantes en Suba Tibabuyes, en recorridos que refuerzan la seguridad y accesibilidad para llegar al colegio.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la Semana de la Bicicleta, una de las principales apuestas ha sido fomentar los desplazamientos en bicicleta, especialmente entre estudiantes de zonas rurales, como se observó en el programa Al Colegio en Bici. En Mochuelo Alto, antes de las 6:30 a.m., un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Distrital Mochuelo Alto, junto a las secretarias María Fernanda Ortiz (movilidad) y Julia Rubiano (educación), recorrió 3,1 kilómetros por vías rurales acompañados de guías. Esta experiencia refleja el compromiso institucional con el acceso a alternativas de transporte seguras y sostenibles.

Según Ortiz, acompañar a las niñas y niños demuestra “que la bicicleta también integra a la ruralidad con la ciudad” y visibiliza la importancia de que ningún estudiante quede excluido por la distancia. El colegio cuenta con dos rutas de acompañamiento: una con 16 estudiantes y una más –habilitada en 2026 desde Mochuelo Bajo– con 13 participantes. A estos jóvenes se les entregaron cascos, chaquetas impermeables y guantes, herramientas esenciales dadas las condiciones de los trayectos rurales.

Rubiano subrayó que el Programa de Movilidad Escolar (PME) no solo prioriza el bienestar estudiantil, sino que constituye una estrategia clave para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes, mediante medios de transporte seguros, oportunos y sostenibles. Gracias a esto, con corte al 31 de agosto, 16.361 estudiantes se han beneficiado de alternativas como Al Colegio en Bici (6.188), BiciParceros (5.853) y Ciempiés Caminos Seguros (4.320).

En el caso urbano, en Suba Tibabuyes se presentaron nuevas señales para rutas escolares seguras. Estas señales, fundamentales para identificar recorridos escolares y alertar a conductores sobre la presencia de niñas, niños y jóvenes, benefician a 287 estudiantes de cuatro instituciones. Estas acciones, integradas al programa Niñas y Niños Primero, crean puntos de encuentro más seguros y consolidan la identidad de la movilidad escolar segura en Bogotá.

El proyecto Al Colegio en Bici, con cierre al 31 de agosto de 2026, ha beneficiado a 4.754 estudiantes en quince localidades, con 139 rutas de confianza y cerca de 614 mil viajes de acompañamiento realizados este año. Diez rutas rurales activas en Usme y Ciudad Bolívar favorecen a 271 estudiantes, gracias al trabajo de treinta guías dedicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos estudiantes se benefician de los programas de movilidad escolar en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría de Educación del Distrito, hasta el 31 de agosto de 2026, 16.361 estudiantes participan en medios alternativos de movilidad escolar: Al Colegio en Bici incluye 6.188 estudiantes, BiciParceros 5.853 y Ciempiés Caminos Seguros 4.320, abarcando tanto áreas urbanas como rurales de Bogotá.

¿En qué consiste el programa Al Colegio en Bici y cuáles son sus resultados en 2026?

El programa Al Colegio en Bici promueve el acompañamiento de estudiantes en rutas seguras hacia sus instituciones educativas usando la bicicleta. Con corte al 31 de agosto de 2026, el proyecto ha beneficiado a 4.754 estudiantes, implementado 139 rutas en quince localidades, alcanzado 613.885 viajes de acompañamiento, y cuenta con diez rutas rurales activas y 343 guías involucrados, de los cuales 30 trabajan en rutas rurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z