Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El fútbol en Bogotá trasciende los estadios profesionales y toma fuerza en los barrios, donde se convierte en un espacio vital para el surgimiento de liderazgos y formas de organización que marcan la vida de la ciudad. De acuerdo con la plataforma 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', esta pasión compartida se encuentra en el centro de una nueva iniciativa pública, donde la voz de quienes viven y sienten el fútbol de barrio está siendo fundamental en la construcción de una política pública específica para el sector. Esta mirada reconoce que, más allá del juego, el fútbol es un motor para la participación ciudadana, la expresión de identidad y la creación de lazos comunitarios.

Sigue a PULZO en Discover

Con este enfoque, la Secretaría Distrital de Gobierno está liderando la construcción de la Política Pública de Convivencia en el Fútbol para la Promoción del Barrismo Social. El proceso se encuentra actualmente en la etapa de diagnóstico, diseñada para recopilar las experiencias y perspectivas de múltiples actores: barristas, hinchas, organizaciones sociales, comerciantes, instituciones, academia, sector privado y ciudadanía en general. Según la Secretaría, este diagnóstico busca escuchar y comprender las dinámicas y realidades en los territorios antes de diseñar soluciones, con el fin de que la política futura tenga bases sólidas y corresponda realmente a las necesidades detectadas.

Las voces de quienes más cerca viven el fútbol ya se están recogiendo a través de escenarios de diálogo y consulta, como talleres locales, grupos focales, mesas temáticas, activaciones en el espacio público y encuestas tanto presenciales como virtuales. Además, está prevista la realización de los talleres "Súbete al Vagón", enfocados en dialogar directamente con integrantes de las barras y organizaciones futboleras. El propósito principal es sumar todas estas experiencias para construir una mirada integral sobre la convivencia y reconocer el fútbol como un espacio de derechos y cohesión social.

En su intervención, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, destacó que la política se está gestando con quienes realmente viven el fútbol, resaltando la importancia de los liderazgos y formas organizativas existentes. La Secretaría continuará abriendo espacios de participación para consolidar una política pública de largo plazo, fortaleciendo el barrismo social como ejemplo de liderazgo juvenil, organización comunitaria y transformación sociocultural. Este proceso reconoce, además, los aportes de las barras en iniciativas sociales, culturales y educativas en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se está construyendo la política pública de convivencia en el fútbol en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Gobierno está desarrollando la política pública mediante un diagnóstico participativo, donde se consultan barristas, organizaciones sociales, comerciantes, la academia, el sector privado y la ciudadanía. La información se recopila a través de talleres, grupos focales, mesas temáticas, activaciones públicas y talleres como “Súbete al Vagón”, con el objetivo de entender las dinámicas y necesidades reales antes de plantear soluciones.

¿Qué es el barrismo social y cómo influye en la convivencia en el fútbol en Bogotá?

El barrismo social es entendido como una forma de organización juvenil que impulsa el liderazgo comunitario y la transformación sociocultural, lejos de los estigmas negativos. En Bogotá, este fenómeno se ha convertido en un motor de iniciativas sociales, culturales y educativas, influyendo positivamente en la convivencia, la participación y el fortalecimiento del tejido social alrededor del fútbol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z