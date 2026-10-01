Por: El Espectador

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El Colegio Militar Caldas Bilingüe, una institución con 70 años de historia ubicada en la vía Siberia-Cota, anunció el cierre de sus actividades académicas. En una reunión celebrada el sábado 26 de septiembre, las directivas informaron a los padres de familia, mediante un comunicado, las acciones previstas para garantizar la finalización adecuada de los estudios de cada estudiante antes del cierre definitivo en 2026. Según el documento compartido por el colegio, el calendario escolar se cumplirá hasta el 13 de noviembre de 2026, momento en que concluirán las actividades académicas. Posteriormente, se llevarán a cabo procesos de nivelación para los estudiantes que lo necesiten, con la intención de mitigar posibles rezagos y dificultades.

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La institución enfatizó en su comunicación la importancia de un acompañamiento personalizado a quienes presenten dificultades académicas. Para estos casos, se implementará un plan de refuerzo desde la primera semana de octubre, junto con reuniones quincenales con los padres para hacer seguimiento al avance de cada estudiante. Además, el colegio explicó que la organización de los documentos académicos será un paso esencial en este proceso, pues cada estudiante deberá contar con su boletín del tercer período, los formatos que exijan otras instituciones educativas y los certificados de años cursados. Al concluir el ciclo escolar, el colegio entregará a cada alumno un paquete que incluirá toda la documentación necesaria: certificados, boletines y paz y salvo.

Para los estudiantes de noveno y décimo grado, quienes están en orientación militar, el cierre contempla la entrega de certificados específicos y el folio de vida, además de la constancia del Servicio Estudiantil Obligatorio para quienes estén en décimo. Una vez el colegio concluya operaciones, la Secretaría de Educación de Cundinamarca asumirá la custodia de todos los documentos, tramitando el traslado oficial de la información a la institución que se designe formalmente, según los protocolos administrativos descritos en el comunicado.

El colegio señaló también que ha establecido acuerdos con tres instituciones—el Instituto Militar Aquileo Parra, el Colegio Militar José Antonio Galán y el Colegio Bilingüe Real Americano—para facilitar la transferencia y continuación de los estudios de sus actuales alumnos. Esta decisión ocurre en un contexto más amplio de cierres de colegios privados, como ha informado El Espectador, debidos principalmente a la disminución en la matrícula estudiantil y a cambios demográficos acentuados en Bogotá.

¿Por qué cierran tantos colegios privados en Bogotá?

De acuerdo con El Espectador, el principal motivo detrás del cierre de colegios privados es la caída sostenida en la matrícula de estudiantes. Esta situación se origina en un marcado descenso de la tasa de natalidad, evidenciado por una reducción del 51 % en los nacimientos reportados en Bogotá entre 2009 y 2024. A esto se suman dificultades económicas en los hogares y la proliferación de alternativas educativas como la educación en casa.

¿Qué documentos deben entregar los colegios al cerrar sus operaciones?

Según lo señalado en el comunicado del Colegio Militar Caldas Bilingüe, cada institución debe entregar a los estudiantes certificados de los años cursados, el boletín académico final del último año, el certificado correspondiente al año de cierre y el paz y salvo. Es fundamental que toda esta documentación esté debidamente organizada para asegurar que los alumnos no vean interrumpido su proceso educativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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