La muerte de un hombre durante un concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez en Garzón, Huila, causó conmoción entre los asistentes y posteriormente también entre los artistas. Se trata de José Elver Palencia, quien falleció después de sufrir una emergencia médica mientras se encontraba en la zona de comidas del evento.

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El hecho ocurrió durante la noche del sábado 26 de septiembre de 2026, en la Concha Acústica de Garzón, donde se realizaba la denominada Fiesta Montañera. Según las versiones preliminares conocidas, Palencia habría sufrido una obstrucción de las vías respiratorias mientras consumía un alimento.

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Días después de lo ocurrido, Jhonny Rivera se refirió públicamente al caso a través de sus historias de Instagram. El cantante aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas para pedir ayuda a uno de sus seguidores, quien le escribió desde Garzón.

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“Oye tú que eres de Garzón, ¿me puedes ayudar a ubicar la familia del muchacho que murió cuando yo estaba cantando?”, preguntó Rivera.

El artista explicó que había recibido versiones diferentes sobre lo sucedido y que quería conocer directamente a los familiares de José Elver.

“Hay gente que dice que se ahogó con la comida, hay gente que dice que le dio un infarto y quiero hablar con la familia”, manifestó.

De esta manera, Rivera dejó claro que no tiene certeza sobre la causa exacta del fallecimiento y que busca comunicarse con los allegados del hombre para conocer más sobre lo ocurrido.

En sus publicaciones, Jhonny Rivera también expresó que la situación lo ha dejado afectado emocionalmente. El cantante contó que varias personas le han escrito para decirle que José Elver era seguidor de su música, algo que aumentó su preocupación por el caso.

“Me ha tenido como achicolapado. Me han escrito muchas cosas. Por favor, para que se comunique la familia al número de mi Instagram”, dijo el artista.

Por eso, reiteró su llamado para que algún familiar del fallecido pueda contactarlo a través del número telefónico que aparece en su perfil de Instagram.

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José Elver Palencia era oriundo del corregimiento de Maito, en Tarqui, Huila, y se había desplazado hasta Garzón para asistir al evento musical. De acuerdo con los reportes conocidos, el hombre se encontraba en la zona de comidas cuando comenzó a presentar dificultades para respirar después de consumir un alimento. Personas que estaban cerca alertaron a los organismos de socorro y Palencia fue trasladado al Hospital Departamental San Vicente de Paúl.

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Aunque inicialmente circularon versiones que apuntaban a un posible atragantamiento con un chorizo, la causa exacta de la muerte debe establecerse mediante las respectivas verificaciones médicas. Algunos reportes también mencionaron que durante las maniobras de reanimación se habría encontrado contenido alimenticio en las vías respiratorias.

El caso ocurrió mientras avanzaba la presentación de Jhonny Rivera. Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que integrantes de la Cruz Roja trasladaban al hombre entre los asistentes para recibir atención.

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