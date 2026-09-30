Por: Noticiero 90 minutos

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La relación entre Héctor Lavoe y Larry Landa marcó uno de los capítulos más intensos y legendarios de la historia de la salsa en Cali, ciudad que a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta se consolidó como una verdadera capital mundial del género musical. Según el noticiero 90 Minutos, el “cantante de los cantantes” llegó a Cali en 1982 supuestamente para alejarse de los excesos de droga, invitado por Landa, un empresario caleño misterioso y clave en el ascenso de la salsa local. Sin embargo, lo que Héctor encontró fue una rumba interminable en la que la música, el licor y las fiestas nunca paraban. Su icónico debut en el club Juan Pachanga —apareciendo solo en ropa interior— selló su carácter irreverente y dejó una huella imborrable en la memoria de los asistentes.

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De acuerdo con los testimonios recogidos en el artículo, Larry Landa, cuyo verdadero nombre era César Tulio Araque Bonilla, fue fundamental para traer a Cali a artistas internacionales como la Fania All Star y crear espacios emblemáticos como los carnavales de Juanchito y la discoteca Juan Pachanga. Landa no solo organizaba los eventos: generaba un ambiente donde los músicos eran tratados como reyes, recibiendo un trato que mezclaba generosidad con excesos. Los relatos de Benhur Lozada, Miguel Yusti y otros veteranos de la escena salsera muestran cómo a través de acuerdos entre promotores y empresarios, Cali pasó de ser una ciudad que solo escuchaba discos foráneos a convertirse en anfitriona de grandes estrellas.

La historia de la relación Landa-Lavoe fue tormentosa. Lavoe residió meses en casa de Landa y, lejos de desintoxicarse, cayó en una rutina de bohemia y fiestas, frecuentando lugares icónicos de rumba caleña y alternando con músicos y personajes del entorno salsero. Con el tiempo, los excesos también cobraron factura a Landa: su fortuna y prestigio se derrumbaron y terminó en la cárcel de Miami, donde murió en circunstancias poco claras, según relatos citados en 90 Minutos.

Dentro de este contexto, la llegada de Lavoe y el auge de la salsa en Cali se entrelazaron para siempre con la figura de Larry Landa, quien a pesar de sus controversias, convirtió a la ciudad en epicentro salsero e impulsó a músicos legendarios a dejar una marca indeleble en la cultura popular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la relación entre Héctor Lavoe y Larry Landa fue tan polémica en la historia de la salsa en Cali?

La relación fue polémica porque, según 90 Minutos, Landa pretendía ayudar a Lavoe a alejarse de los excesos, pero lo sumergió aún más en una vida de fiestas interminables y bohemia. Al vivir juntos en Cali, ambos se vieron envueltos en historias de amores y odios, con episodios que mezclaban éxito musical, excesos y momentos de conflicto, resultando en una relación marcada por la contradicción y el escándalo.

¿Qué impacto tuvo Larry Landa en la transformación de Cali en la capital mundial de la salsa?

De acuerdo con las fuentes citadas en el artículo, Larry Landa tuvo un papel decisivo al traer artistas internacionales a Cali, organizar eventos de impacto como los carnavales de Juanchito y fundar discotecas históricas como Juan Pachanga. Esta gestión permitió que la ciudad pasara de ser solo consumidora de salsa a escenario central del movimiento, consolidándose como referente mundial dentro del género.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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