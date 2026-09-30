Por: EL PILON SA

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La familia Morales vivió recientemente un momento cargado de emoción al conocer la noticia de que Samuel Morales, hijo del recordado cantante vallenato Kaleth Morales, está a la espera de un nuevo hijo junto con su pareja, Indira Santamaría. El emotivo anuncio se produjo durante una reunión familiar, donde Miguel Morales, reconocido intérprete de música vallenata, su esposa Nevis Troya y sus hijos Kanner y Keyner recibieron una caja con unos pequeños zapatos de bebé, símbolo claro de que la familia está próxima a crecer, como señala la información compartida en redes sociales.

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Este acontecimiento llega pocos días después de que Samuel Morales hiciera pública su propuesta de matrimonio a Indira Santamaría, un momento que la pareja compartió con sus seguidores y que se llevó a cabo a orillas de la playa, según información difundida por el entorno familiar. Así, la Dinastía Morales suma no solo nuevos motivos para celebrar, sino también la consolidación de un hogar que crece en número y unión. Además, la llegada del nuevo bebé convertirá a Miguel Morales en abuelo por quinta vez, ya que Indira tiene una hija de otra relación y la pareja ya dio la bienvenida a Kalieth, su primera hija en común, en julio de 2025.

La noticia fue confirmada por Indira a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes de la ecografía y transmitió la intensidad de su felicidad. "Hoy mi corazón está lleno de amor, gratitud y una felicidad que no me cabe en el pecho", manifestó la futura madre. Asimismo, agradeció a Dios por la experiencia de volver a estar embarazada y subrayó que el bebé ya es recibido “con el corazón lleno de ilusión, amor y fe”. Sus palabras reflejan la gratitud y esperanza que acompañan esta nueva etapa.

El anuncio del embarazo representa para Samuel e Indira el cierre de una serie de días especiales luego de compartir primero la decisión de comprometerse y, ahora, la alegría por la llegada de otro miembro a la familia Morales, un clan ligado ya de manera indisoluble al legado vallenato y a las experiencias que despiertan los nuevos comienzos.

¿Cómo vivió la familia Morales la noticia del nuevo embarazo de Samuel Morales?

De acuerdo con la información compartida en redes sociales y la propia familia, el anuncio del embarazo se vivió en un ambiente familiar emotivo, donde Miguel Morales, su esposa Nevis Troya y sus hijos Kanner y Keyner recibieron la noticia a través de una caja con pequeños zapatos de bebé, lo que generó una gran alegría y expectativa por la llegada de un nuevo nieto y sobrino.

¿Cuál ha sido la reacción de Indira Santamaría ante su segundo embarazo con Samuel Morales?

Indira Santamaría se mostró profundamente emocionada y llena de gratitud, compartiendo en redes sociales su felicidad y agradecimiento por la llegada del nuevo integrante, así como imágenes de la ecografía. Expresó sentirse bendecida y aseguró que el bebé es ya recibido con amor e ilusión por toda la familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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