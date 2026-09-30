Por: El Espectador

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El escritor mexicano Jorge Volpi, nacido en Ciudad de México en 1968, ha sorprendido con su nueva novela, ‘La República’, donde imagina un futuro dominado por algoritmos y poderosas inteligencias artificiales. De acuerdo con una entrevista reciente, Volpi considera que las alertas sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) que emiten las grandes empresas del sector responden a “un interés comercial”. Según señala, advertencias como la posibilidad de que la IA destruya a la humanidad en menos de una década funcionan como incentivos para que los propios desarrolladores propongan regulaciones favorables a sus intereses y bloqueen la entrada de nuevos competidores.

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En el contexto actual, Volpi recuerda que reconocidas empresas de IA como Anthropic y OpenAI están “a punto de lanzar sus ofertas públicas iniciales por miles de billones de dólares”, lo que demuestra el enorme valor económico detrás de estos desarrollos. Su novela ‘La República’, editada por Alfaguara, plantea una “distopía cercana” ambientada en los Estados Unidos de 2026, donde la democracia se ha derrumbado, Donald Trump está en prisión y una pareja compuesta por un senador y una ingeniera posthumanista busca redefinir el sistema con ayuda de Nick, una IA capaz de anticipar y moldear comportamientos.

Volpi, quien ya abordó los orígenes de la IA en su novela de 2006, ‘No será la tierra’, se ha sumergido en una profunda investigación para escribir ‘La República’. Incluso desarrolló su propia aplicación de IA para aproximarse a la voz narrativa de Nick, el narrador de la obra. Para el autor, la IA en la literatura es solo una herramienta más. Insiste en que el problema reside en el uso que se le dé: “El problema es hacerlo sin responsabilidad, sin criterio y sin transparencia”. El caso del escritor canadiense Thélyson Orélien, excluido del Premio Goncourt en Francia por presuntamente usar IA, refleja para Volpi una carencia de transparencia más que una transgresión intrínseca. Advierte, además, del peligro de que quienes juzgan estos hechos deleguen su criterio en sistemas de IA.

En la trama de ‘La República’, el gobierno estadounidense impone una aplicación obligatoria que facilita la vida práctica y la toma de decisiones, pero al precio de una vigilancia absoluta. La novela presenta nombres reales como Peter Thiel, Elon Musk y Sam Altman, y analiza cómo el discurso de figuras narcisistas y la manipulación digital han incrementado la polarización política. Para Volpi, la fragilidad de la democracia actual reside en la capacidad de las redes sociales y la IA para mediar entre la mentira y las emociones del electorado, concluyendo que la regulación efectiva es necesaria, aunque extremadamente compleja y difícil de lograr a escala global.

¿Cuál es la visión de Jorge Volpi sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la literatura?

Jorge Volpi afirma que la inteligencia artificial puede ser una herramienta positiva en la literatura, siempre que se utilice con responsabilidad, criterio y transparencia. Señala que muchos artistas emplean la IA de manera creativa y crítica, y que la clave está en no ocultar su uso ni delegar completamente el juicio humano a los algoritmos.

¿Cómo refleja ‘La República’ de Volpi la influencia de la inteligencia artificial y las redes sociales en la democracia?

En ‘La República’, Volpi retrata un futuro donde la democracia norteamericana colapsa bajo la presión de gobiernos autoritarios y tecnología invasiva. A través de la implantación obligatoria de una app controlada por IA, muestra cómo las decisiones personales y públicas pueden ser manipuladas, sumando la influencia disruptiva de las redes sociales sobre la polarización y la verdad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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