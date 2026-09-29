Por: EL PILON SA

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La icónica agrupación vallenata El Binomio de Oro de América lanzó su más reciente producción discográfica titulada ‘Vamos que Vamos’, disponible en las distintas plataformas digitales desde el 30 de septiembre. Este trabajo musical, que representa una nueva etapa para el grupo, mantiene la esencia romántica que ha caracterizado históricamente a la banda y propone un acercamiento fresco a las nuevas generaciones de seguidores del género.

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De acuerdo con la información proporcionada, la producción y dirección del álbum estuvo a cargo del acordeonero Israel Romero, más conocido como ‘El Pollo Irra’. Romero, como líder del proyecto, asumió la responsabilidad de seleccionar el repertorio que compone la producción, integrando en total 17 canciones interpretadas por diferentes compositores reconocidos del folclor vallenato. Esta selección de temas busca destacar la riqueza creativa y el sentir romántico que identifican al Binomio de Oro de América.

Una de las novedades más destacadas de este álbum es la presencia de nuevos talentos en el frente musical. Israel David Romero, quien asume la voz principal, interpreta la totalidad de las canciones, aportando una sensibilidad renovada al grupo. En el acordeón se encuentra Samir Vence Romero, responsable de los arreglos y del acompañamiento instrumental, sumando frescura y precisión al sonido que distingue a la agrupación.

Como tema principal de este nuevo disco se escogió ‘Dos inviernos’, una composición de Wilfran Castillo, que ha sido presentada en emisoras y plataformas como canción emblemática de esta etapa. A esta creación se suman otras composiciones de importantes autores del género, como Rosendo Romero, Fabián Corrales, ‘Chiche’ Maestre, John Mindiola y el propio Israel Romero, entre otros. Algunos de los títulos que integran el álbum son: ‘Binomio internacional’ y ‘Si tú estás aquí’ de ‘Chuto’ Díaz; ‘¿Dónde quedaron las promesas?’ de Samir Vence Romero; ‘Ese no era yo’ y ‘Pa’ pasarla sabroso’ de Breiner Gutiérrez; ‘La máquina del tiempo’ de José Antonio Urbina y ‘Te amo’ de Israel Romero.

Con ‘Vamos que Vamos’, El Binomio de Oro de América reafirma su vigencia en la escena musical vallenata, apostando por una combinación de tradición y renovación que busca conquistar tanto a los seguidores de siempre como a los nuevos públicos.

¿Qué canciones destacan en el álbum ‘Vamos que Vamos’ de El Binomio de Oro de América?

Entre las 17 canciones del álbum, destacan ‘Dos inviernos’ de Wilfran Castillo como tema principal de lanzamiento, ‘Binomio internacional’ y ‘Si tú estás aquí’ de ‘Chuto’ Díaz, así como ‘Te amo’ de Israel Romero y ‘La última palabra’ de Fabián Corrales. Estas composiciones reflejan la variedad y la riqueza creativa del repertorio seleccionado bajo la dirección de Israel Romero.

¿Quiénes participaron en la producción del nuevo álbum de El Binomio de Oro de América?

La producción y dirección general estuvieron a cargo del acordeonero Israel Romero, ‘El Pollo Irra’, quien lideró la selección del repertorio. En la interpretación destacan Israel David Romero como voz principal y Samir Vence Romero en el acordeón, acompañados por composiciones de autores reconocidos como Wilfran Castillo, Rosendo Romero y Fabián Corrales, entre otros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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