Por: El Espectador

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Ana María Chamucero fue seleccionada como la ganadora del Premio Acoplásticos 2026, según lo informó un comunicado de prensa difundido en el marco de la vigésima segunda edición de la respectiva feria. Con su propuesta titulada "Estrategias de almacenaje", Chamucero obtuvo este reconocimiento y, como parte del premio, presentará su obra en la feria Artbo de 2027. La artista, nacida en Bogotá en 1997, ha forjado su trayectoria en Bogotá, Pitalito y Londres, ciudades entre las que ha encontrado inspiración para temas y materiales que han marcado su carrera.

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Para la muestra en Artbo 2027, Chamucero desarrollará tres esculturas monumentales empleando costales de polipropileno —un plástico reciclable— recuperados de depósitos de Bogotá. La artista concibe estos materiales como vehículos de narrativas ligadas al desplazamiento y la acumulación, y propone apilarlos, encajarlos y doblarlos, de manera que permanezcan vacíos y dispuestos en tres composiciones de tamaño variable. Una característica formal destacada será la clasificación por colores de los costales, buscando que la intervención suscite nuevas interpretaciones sobre la reutilización y el significado de estos elementos cotidianos. La propuesta amplía la investigación artística de Chamucero, quien desde 2023 ha trabajado el tema de la monumentalidad a partir de materiales descartados, como lo hizo en su exposición individual “El trazo del Cálamo”, presentada en Pitalito, Huila.

El recorrido académico de Chamucero incluye una maestría en escultura del Royal College of Art de Londres, además de reconocimientos como el Gilbert Bayes Award y la CHANEL Next Prize Award Statue Commission. La artista expresó que recibir el Premio Acoplásticos le facilita llevar su investigación a una dimensión que permite “nuevas lecturas”, y que su interés reside en otorgar nuevas vidas y posibilidades de interpretación a materiales asociados con el movimiento y el almacenamiento.

La obra de Chamucero crea un diálogo entre la industria, el reciclaje y el mercado artístico, al tiempo que, según Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos, logra visibilizar las conexiones entre cultura e industria. Mitchell resaltó la misión del premio como un impulso para el talento nacional y los procesos creativos que transforman la percepción sobre los objetos y la vida cotidiana.

El premio otorga COP 100 millones y contempla la producción de la obra, museografía, montaje, honorarios y acompañamiento curatorial. En la primera edición, la ganadora fue Gabriela Pinilla, consolidando este galardón como un referente en la escena artística del país.

¿Quién es Ana María Chamucero, ganadora del Premio Acoplásticos 2026?

Ana María Chamucero es una artista colombiana nacida en Bogotá en 1997. Ha desarrollado su formación y producción artística en Bogotá, Pitalito y Londres. Su trayectoria la llevó a graduarse como magíster en escultura del Royal College of Art, recibiendo premios como el Gilbert Bayes Award y la CHANEL Next Prize Award Statue Commission. Chamucero se caracteriza por explorar materiales reutilizados en instalaciones de gran escala, y ha presentado exposiciones individuales como “El trazo del Cálamo”.

¿En qué consiste la obra con la que Ana María Chamucero ganó el Premio Acoplásticos?

La obra “Estrategias de almacenaje” consiste en una intervención de gran formato con costales de polipropileno reciclados, que la artista apilará, encajará y doblará formando tres esculturas monumentales. La selección y clasificación de los costales por colores forma parte esencial de la propuesta, que reflexiona sobre el movimiento, el almacenamiento y las posibilidades de resignificar objetos industriales dentro del arte contemporáneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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