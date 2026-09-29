Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Nevado del Tolima se ha convertido nuevamente en tema de debate y misterio, tras ser protagonista de recientes historias ligadas a fenómenos aéreos no identificados. Todo esto, en parte, por la atención que le prestó el programa Ancient Aliens, emitido por HISTORY, donde se analizaron imágenes y testimonios sobre objetos metálicos captados cerca de este volcán, así como su posible vínculo con antiguas piezas de oro pertenecientes a la cultura Tolima.

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De acuerdo con lo presentado en el programa, uno de los hechos ocurrió en 2020, cuando un piloto reportó haber registrado un objeto con forma de cubo mientras sobrevolaba las cercanías del Nevado del Tolima. Los testimonios no se limitan a ese año: hay relatos de otros dos incidentes similares para 2022 y 2023, en los cuales se habrían observado objetos que también parecían metálicos. Cabe resaltar que todo esto forma parte de un contenido de televisión enfocado en fenómenos inexplicables y, por sí mismo, no representa evidencia científica de origen extraterrestre. El programa, sin embargo, destaca el interés y la recurrencia de estos avistamientos en la región (HISTORY).

Otro de los puntos abordados por Ancient Aliens es la relación entre dichos fenómenos y unas reconocidas piezas de orfebrería de la cultura Tolima. El episodio cita un conjunto de 17 figuras de oro elaboradas hace siglos por artesanos indígenas de la región, las cuales, vistas hoy, exhiben formas que en ocasiones recuerdan a modernos aviones: fuselajes alargados, alas y supuestos estabilizadores. Según los investigadores afines a la hipótesis de los “antiguos astronautas”, estas figuras serían prueba de un contacto o conocimiento avanzado. No obstante, el enfoque arqueológico tradicional considera que estas piezas podrían representar animales o seres simbólicos propios de la cosmovisión de los pueblos originarios, y que cualquier similitud con aeronaves actuales es una interpretación bajo parámetros modernos, sin que ello sea evidencia de tecnología aeronáutica precolombina.

La narrativa se expande hasta la Peña de Juaica, ubicada en Cundinamarca, famosa tanto por antiguos relatos de los muiscas que asocian el lugar a divinidades, como por testimonios recientes sobre luces misteriosas en el firmamento. La serie de HISTORY sugiere conexiones simbólicas y misteriosas entre ambas regiones, pero aclara que calificativos como “portal”, “puerta estelar” o “anomalía gravitacional” hacen parte del terreno de las teorías y no disfrutan de respaldo científico comprobado. Así, el misterio en torno al Nevado del Tolima sigue vigente, mezclando avistamientos, leyendas y la antigua orfebrería del Tolima en uno de los escenarios más enigmáticos de Colombia.

¿Qué relación existe entre las figuras de oro de la cultura Tolima y los avistamientos en el Nevado del Tolima?

Según el programa de televisión Ancient Aliens, la supuesta relación radica en que ambas manifestaciones –las figuras de oro y los reportes de objetos voladores– se han presentado en la misma región. Algunas de las esculturas parecen, desde la óptica moderna, pequeñas aeronaves, lo que lleva a especular sobre un posible conocimiento antiguo de tecnología avanzada, pero no existe evidencia científica que respalde esa conexión; su semejanza muchas veces ha sido explicada por interpretaciones culturales y artísticas.

¿Cuál es el origen de las historias sobre portales y fenómenos extraños en la Peña de Juaica y el Nevado del Tolima?

Las historias sobre portales y fenómenos extraños en estos lugares provienen tanto de la tradición oral indígena atribuida a los muiscas y los pueblos tolimenses, como de testimonios contemporáneos sobre avistamientos y luces extrañas. Sin embargo, programas como Ancient Aliens aclaran que, aunque la zona es fuente de relatos llamativos, no existen pruebas científicas concluyentes que expliquen dichos fenómenos, por lo que deben entendidas como parte del imaginario y las creencias populares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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