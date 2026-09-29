Por: Portal Bogotá

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El próximo sábado 3 de octubre de 2026, el Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá se convertirá en el epicentro de uno de los eventos musicales más esperados por los amantes del blues y géneros afines en la ciudad: el ‘Tortazo Blues’. De acuerdo con la información oficial divulgada por la Alcaldía de Bogotá, esta jornada reunirá en el emblemático escenario a Citadino Blues & Rock, FatsO, el colectivo de armónicas El Expreso del Viento junto a la agrupación base FÓNIKA, y el artista estadounidense Van Tastik. Este evento es de entrada libre para mayores de 5 años, hasta completar el aforo, y destaca por ser un espacio ‘pet friendly’ (apto para asistir con mascotas).

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La programación comenzará con una selección musical a cargo de Diego Luis Martínez, investigador y DJ de Javeriana Estéreo, lo que permitirá ambientar a los asistentes desde la apertura de puertas. El Expreso del Viento, como colectivo de armónicas, se presentará en articulación con el Festival de Blues y Jazz de La Libélula Dorada, festival que es referente en la ciudad y que se encuentra en su vigésima octava edición.

Precisamente como antesala al concierto, el 2 de octubre se llevará a cabo el conversatorio ‘El Tortazo también habla: Del Mississippi al Río Bogotá: 30 años de blues en la capital’, un espacio de reflexión sobre la evolución del blues en Bogotá durante tres décadas. Tendrá lugar en la Alianza Francesa – Sede Centro, como parte de la agenda del XXVIII Festival de Blues y Jazz, con entrada libre hasta agotar capacidad y la participación de los artistas invitados.

Entre los protagonistas internacionales se encuentra Van Tastik, quien llega desde Estados Unidos y desarrolla una propuesta como one-man band: interpreta varios instrumentos simultáneamente, integrando sonidos de blues, folk, gospel, rock y raíces norteamericanas. Ha estado en festivales destacados como Wacken Open Air y Rotterdam Bluegrass Festival, según la información suministrada por los organizadores. Su actuación enriquecerá la diversidad sonora del ‘Tortazo Blues’, sumándose a agrupaciones de reconocida trayectoria como FatsO y Citadino Blues & Rock, quienes aportan al diálogo entre la tradición y la actualidad musical bogotana.

La cita es el sábado 3 de octubre, a la 1 p.m., en La Media Torta, ubicada en la calle 18 # 1-05 Este, con entrada gratuita hasta completar aforo y ambiente familiar para quienes deseen disfrutar de un encuentro musical diverso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas se presentarán en el Tortazo Blues 2026 en Bogotá?

Según información oficial de la Alcaldía de Bogotá, en el Tortazo Blues 2026 participarán Citadino Blues & Rock, FatsO, el colectivo de armónicas El Expreso del Viento con la agrupación FÓNIKA y el artista internacional Van Tastik, proveniente de Estados Unidos.

¿Cuál es el objetivo del conversatorio ‘El Tortazo también habla’ previo al concierto en Bogotá?

El conversatorio ‘El Tortazo también habla’ busca reflexionar sobre la evolución del blues en Bogotá en los últimos treinta años, reuniendo a artistas participantes del Tortazo Blues y a invitados especiales, en el marco del XXVIII Festival de Blues y Jazz de la Libélula Dorada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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