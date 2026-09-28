Por: EL PILON SA

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El mundo del vallenato vivió momentos de gran tensión tras el inesperado percance de salud de Sergio ‘Checho’ Camargo, acordeonero muy reconocido y ganador del título de Rey Vallenato Aficionado en 2021 en el Festival La Perla del Norte. Una semana después de haber enfrentado un infarto agudo de miocardio mientras entrenaba en su bicicleta, el propio Camargo reapareció públicamente para brindar detalles sobre su estado, llevando tranquilidad a sus seguidores y al gremio musical, de acuerdo con información compartida por sus canales oficiales en Bucaramanga.

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En un comunicado transmitido a través de su cuenta en redes sociales, Camargo resaltó la importancia de la atención médica especializada recibida de forma oportuna en una clínica cardiovascular, la cual fue clave para la intervención que le permitió superar la fase crítica. Según sus propias palabras, el acordeonero expresó que este fue “quizás el momento más difícil” de su vida, al tratarse de un evento tan inesperado en su rutina de entrenamiento, pero recalcó que la mejoría clínica ha sido significativa una semana después del suceso.

No obstante, la recuperación que experimenta no está exenta de desafíos. El músico ha debido suspender temporalmente todas sus actividades y presentaciones para dar prioridad al reposo absoluto y a la estricta adherencia a las recomendaciones médicas, entre ellas la toma de medicamentos y la observación constante de su salud cardíaca. Camargo fue enfático al expresar que no retomará sus escenarios hasta tanto no cuente con la plena autorización del equipo médico, una decisión responsable frente a la gravedad del episodio.

La respuesta inmediata del entorno vallenato y de sus colegas ha sido abrumadora en muestras de cariño y solidaridad. Artistas como Karen Lizarazo –con quien Camargo trabajó estrechamente– y los organizadores del Festival La Perla del Norte se sumaron a los mensajes de apoyo y oraciones por su pronta mejoría. El propio Camargo agradeció de corazón toda la atención y calificó como un “milagro divino” la oportunidad de seguir con vida, reafirmando que aún no alcanza a dimensionar plenamente la magnitud de lo vivido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un infarto agudo de miocardio y cómo afecta a los músicos como Sergio ‘Checho’ Camargo?

Un infarto agudo de miocardio ocurre cuando una arteria del corazón se obstruye y priva de sangre al músculo cardíaco, poniendo en riesgo la vida. En el caso de Sergio ‘Checho’ Camargo, este episodio sucedió mientras realizaba ejercicio, lo que implicó una atención médica inmediata para remover el trombo en sus arterias y así salvar su vida, según el comunicado oficial publicado por el artista.

¿Por qué Sergio ‘Checho’ Camargo debe hacer reposo tras su recuperación del infarto?

Después de superar el momento crítico del infarto, Sergio ‘Checho’ Camargo explicó que debe someterse a reposo absoluto y cumplir con la medicación y controles médicos recomendados. Esta medida es fundamental para permitir la rehabilitación cardíaca y evitar riesgos adicionales, razón por la cual se mantendrá alejado temporalmente de los escenarios y su actividad musical, según sus declaraciones oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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