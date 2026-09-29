Por: El Espectador

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Leonardo Padura, prolífico escritor cubano nacido en La Habana en 1955, bromeó recientemente sobre el papel del ego en la labor literaria, señalando cómo el reconocimiento alimenta esa faceta personal de todo escritor. Lo expresó en la antesala de recibir el premio de honor del Festival Biarritz América Latina, uno de los múltiples reconocimientos que suman a su trayectoria en los últimos tiempos, como también lo es el Premio Liber 2026 al autor hispanoamericano más destacado, que recogerá en Barcelona próximamente.

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Padura destacó en conversación telefónica que los premios honoríficos tienen una naturaleza especial. Según él, “son de personas o de unas instituciones que consideran que tu trabajo merece reconocimiento”. Este nuevo galardón, el Abrazo de Honor del festival Biarritz América Latina, en su edición número 35, también homenajeó al músico chileno Eduardo Carrasco, figura de la Nueva Canción chilena y miembro fundador del grupo folklórico Quilapayún. Mientras Carrasco recibió el premio en la apertura del festival, Padura lo aceptó días después, tras celebrar un encuentro con el público en el que firmó ejemplares de sus libros ante una sala llena.

El vínculo de Padura con el cine ha sido constante a lo largo de su carrera. Ha trabajado como guionista y ha colaborado en la adaptación de sus propias novelas al séptimo arte, experiencia que lo ha convertido en un cinéfilo convencido. Según sus palabras, muchas de las imágenes y percepciones que tiene sobre la realidad provienen precisamente del cine. Citó al autor cubano Guillermo Cabrera Infante para resaltar que el celuloide fue “el arte del siglo XX” y recordó cómo su formación cinéfila abarcó películas francesas, italianas, mexicanas, soviéticas y japonesas.

Padura enfatizó la importancia de certámenes como el Festival Biarritz América Latina por su contribución a la difusión de la creatividad latinoamericana. Destacó que la orientación cultural del evento, según él, prioriza el valor artístico sobre el aspecto comercial, brindando una plataforma distinta a la predominancia del cine estadounidense. Señaló la sorpresa y el aprendizaje constantes que le proporciona descubrir obras desconocidas en este festival.

A pesar de sumar reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2015, el nacional de Literatura de Cuba 2012 y la Orden de las Artes y las Letras en Francia 2013, Padura sigue inmerso en la escritura. Trabaja en una nueva novela protagonizada por Mario Conde, su conocido personaje, que en esta ocasión enfrentará una Cuba contemporánea “bastante tensa en todos los sentidos”. Para él, la literatura es un medio para retratar la crónica de la vida cubana actual.

¿Por qué Leonardo Padura recibió el Abrazo de Honor en el Festival Biarritz América Latina?

Leonardo Padura fue galardonado con el Abrazo de Honor en el Festival Biarritz América Latina por su trayectoria literaria estrechamente vinculada al cine y al aporte a la cultura latinoamericana. De acuerdo con declaraciones suyas, este tipo de reconocimiento proviene de instituciones que valoran el trabajo constante y el impacto cultural de su obra, tanto en la literatura como en sus colaboraciones cinematográficas.

¿Qué enfoque tiene la próxima novela de Leonardo Padura?

La próxima novela de Leonardo Padura recuperará a su personaje Mario Conde, ahora más envejecido y desencantado, en una historia relacionada con España y una herencia, pero situada en la actualidad cubana, que según el propio autor, es una realidad “bastante tensa en todos los sentidos”. Padura explicó que su pretensión es continuar haciendo una crónica de la vida contemporánea en Cuba.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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