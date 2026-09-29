Por: EL PILON SA

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Durante las exequias del maestro Náfer Santiago Durán Díaz, realizadas en la sede de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) en Valledupar, el ambiente estuvo colmado de nostalgia y reconocimiento. Su hijo, el compositor Luis Durán Escorcia, se encargó de transmitir las emociones y recuerdos que acompañan la partida de quien fuera Rey Vallenato en 1976, según narró públicamente durante la ceremonia de despedida.

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La figura de Náfer Durán fue recordada no solo por su mérito musical, sino también por la huella afectiva que dejó en su entorno familiar. En palabras precisas de Luis Durán, la tristeza y la melancolía dominaron el adiós a un “ser ejemplar”. El compositor expresó: “Un ser que si me toca calificarlo de 1 a 10, indefectiblemente tocaría ponerle 11, porque fue un excelente padre”. Para él, las cualidades sobresalientes de Náfer no se limitaban al escenario, sino que eran evidentes en el cariño y afecto dedicados a sus hijos y familiares. Ese legado humano, lleno de calidez, es el que perdurará entre quienes lo conocieron en su faceta más cercana.

En cuanto a la dimensión musical, Luis Durán subrayó la extensa y valiosa trayectoria de su padre dentro del vallenato, género en el que dejó huella indeleble. Aseguró que la responsabilidad de preservar ese repertorio queda ahora en las manos de la familia, quienes han asumido el compromiso de mantener vivo el legado. En sus palabras, “una obra muy extensa, maravillosa, grandiosa; y que nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de mantener ese mismo legado”.

La música, según explicó, es un elemento transversal en la tradición familiar. Destacó que, en su casa, cada quien tiene una relación definida con la música: “el que no toca acordeón, compone; y el que no compone, toca caja; y el que no toca caja, toca guacharaca; y el que no toca guacharaca, canta; y el que no canta, chifla”. La descripción da cuenta de una estirpe donde la música es herencia y razón de encuentro entre generaciones.

Una vez concluidas las ceremonias en Valledupar, el cuerpo de Náfer Durán fue trasladado hacia El Paso, Cesar, su municipio natal. Allí, el miércoles 30 de septiembre, familiares, amigos y habitantes de la región se reunieron para despedir al juglar vallenato, quien deja una marca imborrable tanto en la música como en la vida de los suyos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el legado musical de Náfer Santiago Durán Díaz en el vallenato?

El legado musical de Náfer Durán, de acuerdo con lo expresado por su hijo Luis Durán Escorcia, radica en su extensa obra y su influencia en el género vallenato. A lo largo de su carrera, dejó un repertorio grandioso y valioso, convirtiéndose en una figura emblemática, especialmente tras ser reconocido como Rey Vallenato en 1976. Su familia asume la misión de mantener ese legado vigente.

¿Cómo fue la despedida de Náfer Durán en Valledupar y El Paso, Cesar?

La despedida de Náfer Durán comenzó en Valledupar, en la sede de SAYCO, con una ceremonia cargada de recuerdos y homenajes en presencia de familiares y amigos. Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigió a El Paso, Cesar, donde sus seres queridos, compañeros y paisanos ofrecieron el último adiós, reafirmando la profunda conexión del artista con sus raíces.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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