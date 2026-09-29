Por: El Espectador

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Consuelo Araújo Noguera, conocida posteriormente como La Cacica, fue una figura esencial para narrar y consolidar el origen y fortalecimiento del Festival de la Leyenda Vallenata, evento que marcó una huella profunda en la identidad cultural colombiana. Según el diario El Espectador, su primera aparición pública como columnista se da el sábado 27 de abril de 1968, cuando publica la “Carta desde Valledupar”, titulada “El Festival Vallenato”. En ese primer texto, Consuelo expone con detalle el sentido fundacional del festival, definido como mucho más que un certamen musical: una expresión integradora de las culturas indígenas, africanas y españolas en el valle de Upar. Desde el principio, su intención fue dejar claro que el Festival Vallenato no era simplemente un nuevo evento musical, sino una celebración enraizada en la historia y la tradición, como lo explica en esa crónica citada por El Espectador.

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Consuelo relata la leyenda de la Guaricha, la “Mujer de Milagro” que simboliza la unión y reconciliación entre indígenas y conquistadores, personificada por la Virgen del Rosario, santa patrona de Valledupar. Esta historia mítica es presentada como el epicentro del festival y la identidad vallenata, posicionando el evento por encima de otros festivales folclóricos del país. En sus escritos, describe cómo el festival integra diversas expresiones culturales: competencias de acordeoneros, exhibiciones de artesanías, riñas de gallos y otras manifestaciones tradicionales.

No conforme con el resultado de ese primer festival, en mayo de 1968 Araújo escribe una crónica dedicada a Alejo Durán, ganador del primer concurso de acordeoneros. En esa entrevista, publicada por El Espectador en el Magazín Dominical, Consuelo retrata a Durán como un hombre profundamente ligado a la tierra y la tradición campesina, cuyo amor por el acordeón era tan natural e inevitable como el mismo destino. A través de su pluma, logra humanizar a los protagonistas de la música vallenata y acercar sus historias al público nacional.

Sólo meses después, la columna adoptó el nombre de “Carta Vallenata”, con artículos que mezclaron la nostalgia, el humor y la crítica social, como la columna “¡Nos quitaron el gobernador!” ante la partida de Alfonso López Michelsen. Allí, Araújo evidenció el tono mordaz y sarcástico que la caracterizó por más de dos décadas en El Espectador, medio en donde también recibió el apodo de La Cacica por su liderazgo y autoridad durante la organización del festival. En esas páginas, tejió los primeros esbozos de sus libros más importantes y contribuyó a documentar para la historia el surgimiento y la consolidación de la música y la cultura vallenata. Así, a través de una mezcla de relato y crónica, Consuelo permitió que Colombia “leyera” el acordeón hasta convertir su propio nombre en leyenda.

¿Cuál fue el aporte de Consuelo Araújo al Festival de la Leyenda Vallenata?

De acuerdo con los artículos publicados en El Espectador, Consuelo Araújo desempeñó un papel clave en la difusión, creación de identidad y documentación del Festival de la Leyenda Vallenata. Desde sus primeras crónicas, defendió la originalidad y legitimidad del festival, indagó en la leyenda fundacional y humanizó a los personajes clave como Alejo Durán. Además, su liderazgo fue tan sobresaliente que el periodismo colombiano le otorgó el apodo de La Cacica, símbolo de su autoridad y compromiso.

¿Qué elementos culturales integró el primer Festival Vallenato según Consuelo Araújo?

En sus textos citados por El Espectador, Consuelo señaló que el festival reunía expresiones auténticas de la región: el concurso de acordeoneros, la exposición de artesanías, riñas de gallos y otros actos propios de la tradición vallenata. Todo giraba en torno a la Leyenda Vallenata, fuente de inspiración del evento y sello de identidad cultural para Valledupar y Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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