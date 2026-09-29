Bruno Mars se metió en el juego de las redes sociales luego de que Karol G protagonizara un curioso momento junto a Drake durante un concierto del rapero en Estados Unidos.

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La cantante colombiana apareció bailando con Drake durante una de sus presentaciones y el momento llegó hasta las redes sociales de Bruno Mars, quien aprovechó la situación para hacer una publicación en tono de broma.

El estadounidense compartió una fotografía suya desde un avión y escribió: “When you see Drake dancing with your latina crush in 4K”.

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Después, etiquetó tanto a Karol G como a Drake y le pidió a la cantante que le respondiera “lo antes posible”.

Pero la parte que más llamó la atención llegó después. Bruno Mars remató su publicación con una frase que alimentó el juego entre los tres artistas: “I have to get her back! I must get her back! I will get her back!”.

En español, el cantante dijo que tenía que “recuperarla”, que debía hacerlo y que lo haría.

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La particular relación entre Bruno Mars y Karol G

El comentario tiene como contexto la cercanía artística que Bruno Mars y Karol G han mostrado durante los últimos meses.

Ambos colaboraron en ‘Still’, una de las canciones del álbum de la artista colombiana, y también han compartido escenario para interpretar el tema frente a sus seguidores.

Por eso, Bruno Mars se refirió a Karol G como su “latina crush”, una expresión que puede traducirse como “su amor platónico latino” o, de manera más coloquial, como la artista que le gusta.

La publicación, sin embargo, fue presentada claramente en tono jocoso. No existe en el mensaje del cantante una declaración seria sobre una relación sentimental con la colombiana.

Drake también se sumó al momento

El episodio ocurrió después de que Drake apareciera durante una presentación de Karol G en Estados Unidos y compartiera escenario con ella.

Durante el concierto, ambos artistas interpretaron canciones y protagonizaron diferentes momentos frente al público. En uno de ellos, Karol G se acercó a Drake mientras sonaba uno de los temas del rapero y bailó junto a él.

Fue justamente esa escena la que terminó llegando hasta Bruno Mars y provocó su particular reacción.

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