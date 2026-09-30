Por: El Espectador

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Matías García ha consolidado una trayectoria significativa como cuatrista desde hace cuatro años en Caracas, Venezuela, donde se ha sumergido en el estudio y exploración profunda del cuatro, un instrumento fundamental para la música tradicional venezolana. Según contó en entrevista con María Esperanza Avendaño, su paso por Venezuela ha implicado un arduo aprendizaje no solo de la técnica instrumental, sino también de la variedad de géneros que conforman la cultura musical del país. Matías destaca que ser cuatrista en Venezuela significa conocer los géneros y ritmos de cada región, desde el merengue, pasando por el calipso del Callao, el joropo sucrense, la música oriental, hasta el joropo llanero compartido con Colombia.

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En su proceso de formación, Matías resalta el privilegio de haber trabajado y aprendido junto a figuras emblemáticas como Orlando Cardozo, Jorge Glem, Manuel Rangel, Javier Marín y, especialmente, Cheo Hurtado. Además, menciona la fundación de 4notas ensamble, agrupación con la que ha dirigido un proyecto innovador basado en la música venezolana, integrando también fusiones con otras músicas latinoamericanas. Con este grupo, compuesto por Leonard Jesús Apure, Augusto Torres y Josué Chirinos, grabó el disco ‘Orígenes’ y llevó a cabo giras internacionales por Colombia, Turquía y China.

En 2026, Matías regresó a Colombia tras una gira europea donde, junto al guitarrista Mauricio Fiore Salas bajo el nombre de García Fiore, ofreció conciertos en España, Francia y Alemania. Parte de esas presentaciones tuvieron un carácter solidario, apoyando las víctimas de terremotos en Venezuela y Colombia. Matías explicó que su búsqueda actual se centra en ampliar las posibilidades expresivas del cuatro, llevándolo más allá de los géneros tradicionales e integrándolo en contextos como el jazz contemporáneo y la música experimental, sin perder su esencia ni sus raíces.

En el contexto colombiano, explicó que existe una tendencia creciente de cuatristas solistas, en contraposición al rol tradicional de acompañamiento del instrumento dentro de la música llanera. A nivel profesional, Matías ha grabado un disco titulado ‘Vibra nómada’ en formato trío de jazz y se prepara para presentarse como solista el 30 de septiembre en Bogotá, en formato cuarteto junto a reconocidos músicos, donde estrenará composiciones propias y revisitará standards latinos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el papel del cuatro venezolano en la música tradicional y cómo lo abordó Matías García en su carrera?

El cuatro venezolano es un instrumento de cuerda crucial en la música folklórica de Venezuela, utilizado en múltiples géneros y regiones. Matías García, en su trayectoria, asumió el reto de dominar los estilos característicos del país y, además de acompañar, procuró darle al cuatro el rol de instrumento solista, integrándolo en propuestas innovadoras y en formatos como el jazz, lo que amplió sus posibilidades expresivas.

¿En qué consiste el proyecto musical ‘Vibra nómada’ y cómo se diferencia del uso tradicional del cuatro?

‘Vibra nómada’ es un disco grabado por Matías García como cuatrista solista en formato trío de jazz, acompañado de contrabajo y batería. Este proyecto expone el cuatro fuera de su ámbito tradicional de acompañamiento, explorando fusiones con jazz, minimalismo y música experimental, lo que representa una búsqueda de nuevos caminos para el instrumento manteniendo las raíces latinoamericanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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