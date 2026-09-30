Por: Noticiero 90 minutos

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Bogotá se prepara para recibir en 2026 a BTS, uno de los grupos más representativos del K-pop y fenómeno global que promete llenar de energía el Estadio Nemesio Camacho El Campín. De acuerdo con información de la tiquetera oficial, las presentaciones están programadas para el viernes 2 y sábado 3 de octubre, con apertura de puertas desde las 4:00 de la tarde y espectáculo a partir de las 8:00 de la noche. Miles de seguidores ultiman los detalles de sus atuendos y repasan un repertorio que fue confirmado como parte de la gira mundial de estadios oficialmente nombrada 'BTS World Tour 'ARIRANG''.

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La emoción entre los asistentes se centra especialmente en el 'setlist', término que en la industria musical hace referencia a la lista de canciones que una banda o artista interpreta en un espectáculo. Según la fuente oficial citada, BTS ofrecerá 23 canciones pensadas para revivir los mayores éxitos y novedades de la agrupación surcoreana en el llamado 'coloso de la 57'.

El repertorio inicia con temas como 'Hooligan', 'Aliens', 'Run BTS', 'Don't know bout us', 'Like animals', 'Fake love', 'Swim', y 'Merry go round'. Estos primeros compases fusionan los recientes lanzamientos del grupo con piezas que han asegurado su éxito a nivel mundial. Posteriormente, la agrupación atraviesa por diversas etapas musicales con cortes como 'Normal', 'Not today' y el emblemático 'Mic drop'.

Hacia el clímax del evento, se suman canciones como 'FYA', 'Fire', 'Body to body', 'Idol', 'Come over', así como los infaltables 'Butter', 'Dynamite', 'Mikrokosmos', 'I need u', 'Please' y 'Into the sun'. Temas como 'Not today', 'Mic drop', 'FYA' y 'Fire' son conocidos por su potencia escénica y la puesta en escena, lo que anticipa coreografías de alto impacto, aspecto que destaca en las presentaciones oficiales del grupo, según lo registrado por la organización.

Para la seguridad y disfrute del evento, los organizadores han recordado que está permitido el ingreso a mayores de 7 años, siempre y cuando los menores estén acompañados de un adulto. Esta condición busca garantizar que la experiencia sea segura para todos los asistentes.

Con una fusión de éxitos clásicos y nuevos lanzamientos, BTS promete una celebración musical sin precedentes para el público colombiano, reafirmando el poder de convocatoria del K-pop en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el setlist confirmado para los conciertos de BTS en Bogotá 2026?

Según la información oficial de la tiquetera, el conjunto de canciones o 'setlist' confirmadas para el concierto de BTS en Bogotá está compuesto por 23 temas. Incluye tanto nuevos lanzamientos de la banda como clásicos reconocidos mundialmente como 'Not today', 'Mic drop', 'Fire' y 'Dynamite', consolidando una noche que repasará diferentes etapas musicales en la historia de BTS.

¿Qué significa setlist y por qué es importante en los conciertos de BTS?

El término 'setlist' se refiere a la lista de canciones que una banda o artista interpreta durante un espectáculo en vivo. En el caso de BTS, conocer el setlist permite a los fanáticos anticipar la secuencia de canciones y prepararse para los momentos clave del evento, generando expectativas sobre la energía y variedad musical de la presentación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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