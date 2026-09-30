Por: Noticiero 90 minutos

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Ryan Castro, reconocido exponente del género urbano en Colombia, dio a conocer de manera oficial su próxima gira de conciertos por Estados Unidos, la cual estará liderada por su conocido alter ego, "Richy". El objetivo central de este tour es celebrar la temporada de fin de año llevando el sabor y las tradiciones decembrinas típicas de Colombia a los escenarios más emblemáticos en territorio estadounidense. La gira, titulada "Los Chorros Con Richy Tour", busca reunir a la numerosa comunidad colombiana y latina que reside en el país norteamericano, ofreciéndoles una experiencia musical cargada del ambiente festivo que caracteriza a la Navidad en Colombia, según la información divulgada en el medio Noticiero 90 Minutos.

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Las dos fechas principales de la gira se realizarán en lugares icónicos: el Madison Square Garden en Nueva York el 12 de diciembre y el Kaseya Center en Miami el 19 de diciembre. Ambos eventos se perfilan como grandes puntos de encuentro para los seguidores de las tradiciones hispanas en el cierre de 2024, de acuerdo con información oficial.

La figura de "Richy" se ha consolidado como un sello musical dentro de la carrera de Ryan Castro, marcado especialmente por la costumbre de estrenar canciones decembrinas y ritmos tropicales. Esta tradición se remonta al año 2021 con el lanzamiento de "Mujeriego", tema que alcanzó gran popularidad en época navideña y sentó las bases para los siguientes lanzamientos de fin de año. Desde entonces, su catálogo ha sumado títulos como "La Garrafa" y "El pan de Estefanía" (2022), "Richy (El Pichón)" y "El Bote" (2023), además de "El chucu chucu", colaboración con Juanes (2024), y "Mi Fortuna" (2025), construyendo así una colección musical asociada directamente a las festividades decembrinas.

Además, estas presentaciones en Miami y Nueva York darán cierre oficial a la gira "Sende, The Last Dance Tour", que inició el 6 de septiembre en Atlanta y concluirá el 10 de octubre en Las Vegas.

En Colombia, Ryan Castro tiene previstas otras dos fechas destacadas: el 17 de octubre en Cali, reprogramada tras el terremoto del 10 de agosto, y el 31 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, en el evento "Awooween". La boletería para los conciertos en Estados Unidos ya se encuentra a la venta, recomendando la adquisición anticipada por la expectativa y demanda generada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos navideños de Ryan Castro en Estados Unidos?

Los eventos centrales de la gira navideña de Ryan Castro, bajo el concepto "Richy", tendrán lugar el 12 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York y el 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami. Ambas fechas han sido anunciadas como oportunidades únicas para celebrar la Navidad con identidad colombiana y latinoamericana en Estados Unidos.

¿Por qué Ryan Castro es reconocido por sus canciones decembrinas?

Ryan Castro ha cultivado una tradición musical de lanzar temas decembrinos que evocan la alegría y el ambiente de las fiestas de fin de año en Colombia. Su personaje "Richy" es el vehículo a través del cual ha estrenado canciones populares como "Mujeriego", "La Garrafa" y "El chucu chucu", convirtiéndose en un referente de los sonidos navideños contemporáneos del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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