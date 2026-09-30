Por: EL PILON SA

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Los habitantes de El Paso, Cesar, se congregaron para dar el último adiós al renombrado músico Náfer Santiago Durán Díaz, quien fue recibido la noche del martes 29 de septiembre en su tierra natal con una significativa caravana. El fallecido acordeonero y compositor, quien ostentó el título de noveno Rey Vallenato, fue homenajeado por una multitud que salió a las calles para rendir tributo al legado que construyó en la música vallenata.

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De acuerdo con la información, antes de su arribo al municipio de El Paso, el maestro Náfer Durán tuvo un homenaje en las instalaciones de Sayco en Valledupar, adonde acudieron familiares, colegas del folclor y gestores culturales que buscaban despedirse del creador de clásicos como ‘Sin ti’ y ‘El estanquillo’.

La programación central de los actos protocolarios está prevista para este miércoles en la Plaza Alejandro Durán, donde a partir de las dos de la tarde se reunirán delegaciones folclóricas, autoridades municipales e invitados especiales para acompañar la jornada. El inicio del evento estará marcado por un minuto de silencio en honor a Náfer Durán, seguido de una oración dirigida por las autoridades eclesiásticas locales.

Posteriormente, se abre un espacio de intervenciones institucionales y culturales. El alcalde Jesús Alberto Ortiz Cervantes será el primero en tomar la palabra, seguido por Luis Alberto Piñeres Cerro, presidente de la Fundación del Festival Pedazo de Acordeón. Luego, Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, y el escritor e investigador Fernando Bordeth Chiquillo exaltarán la memoria y la trayectoria del músico, destacando su aporte al folclor vallenato.

En el cierre de la ceremonia, las autoridades y organizaciones folclóricas entregarán reconocimientos póstumos a la familia de Durán Díaz, y su hijo, Luis Durán Escorcia, ofrecerá palabras de agradecimiento. La Plaza Alejandro Durán será también el escenario para homenajes en vivo y exhibiciones musicales, a cargo de agrupaciones y Reyes Vallenatos asistentes.

Tras estos tributos, el cuerpo del maestro será llevado al templo local para la misa de cuerpo presente y, posteriormente, acompañado en cortejo fúnebre hasta el cementerio municipal, donde se cumplirá su sepultura cristiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el programa del homenaje póstumo a Náfer Durán en El Paso, Cesar?

El homenaje póstumo a Náfer Durán incluyó un minuto de silencio, una oración oficiada por autoridades eclesiásticas, intervenciones de figuras institucionales y culturales, la entrega de reconocimientos a su familia, así como homenajes musicales en vivo. Todo el programa tuvo lugar en la Plaza Alejandro Durán, continuó con una misa de cuerpo presente en el templo local y finalizó con la sepultura en el cementerio municipal.

¿Qué organizaciones participaron en los actos de despedida de Náfer Durán?

Entre las organizaciones presentes en los actos se mencionan Sayco, la Fundación del Festival Pedazo de Acordeón y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Además, participaron autoridades municipales, agrupaciones folclóricas, Reyes Vallenatos y diferentes personalidades vinculadas al folclor y la cultura de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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