Por: Caracol Televisión

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Cuatro días después de pedirle matrimonio a Indira Santamaría, la mujer con la que Samuel Morales ya tiene un hijo, el heredero de Kaleth Morales anunció que la pareja espera a su segundo hijo.

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Con la llegada del nuevo bebé, la familia de Kaleth Morales continúa creciendo. La noticia fue celebrada por integrantes de la familia Morales durante una reunión en la que Samuel e Indira revelaron el embarazo de una manera especial: entregaron una caja que contenía pequeños zapatos de bebé.

Posteriormente, compartieron en sus redes sociales una foto en la que ellos se ven abrazados, mientras ella sostiene unos zapatos de bebé y una ecografía. “Hoy mi corazón está lleno de amor, gratitud y una felicidad que no me cabe en el pecho”, escribió en un principio.

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Posteriormente, agregó: “Gracias, Dios, por regalarme una vez más la bendición más hermosa: la vida creciendo dentro de mí. 🙏🏻🤰🏻 Gracias por escogerme para ser mamá y por demostrarme, una vez más, que tus tiempos y tus planes son perfectos. Recibimos este nuevo milagro con el corazón lleno de ilusión, amor y fe. Gracias, Dios, por esta inmensa bendición. Nuestro bebé ya es profundamente amado”.

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Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, le pidió matrimonio a su novia y madre de sus hijos

La propuesta tuvo lugar frente al mar y estuvo acompañada de una decoración especial. En las imágenes compartidas por la pareja se observa un montaje con flores blancas y un arco en forma de corazón con el mensaje “¿Will You Marry Me?”, que traduce en español ¿Quieres casarte conmigo? Indira aceptó la propuesta y compartió un mensaje en el que recordó la historia de amor que han construido juntos.

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“Primero, gracias a Dios por escribir esta historia de amor y permitirnos llegar hasta aquí. Hoy puedo decir con el corazón lleno de felicidad que te elegiría una y mil veces más”, escribió la creadora de contenido. Por su parte, Samuel celebró públicamente que su pareja aceptara casarse con él: “¡Me dijeron que sí, gente! Hay boda”, escribió en redes sociales.

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