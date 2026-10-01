Un cantante de música popular fue encontrado sin vida en el departamento del Meta, luego de que sus familiares reportaran su desaparición el sábado 26 de septiembre. El artista fue identificado como Jeisson Cruz.

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Durante varios días, sus allegados esperaron noticias sobre su paradero, mientras avanzaba la búsqueda. Finalmente, el cuerpo fue localizado a orillas del río Guatiquía.

Según la información difundida por Noticias RCN, Cruz presentaba una herida provocada por un arma de fuego. Las circunstancias en las que ocurrió su muerte todavía son materia de investigación, pero las versiones preliminares apuntan a un posible homicidio.

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Las autoridades adelantan la recopilación de elementos que permitan establecer qué ocurrió antes del hallazgo y esclarecer el caso. Por ahora, no se conocen públicamente mayores detalles sobre los responsables o las circunstancias que rodearon el hecho.

Una trágica noticia enluta a familiares, amigos y seguidores del cantante de música popular Jeisson Cruz, quien había sido reportado como desaparecido desde las 6:00 de la tarde del pasado sábado. Tras varios días de búsqueda, el cuerpo del artista fue encontrado a orillas del… pic.twitter.com/8ueMPfeQLd — Steven Liévano (@StevenLievano) September 29, 2026

Reacciones ante la muerte del cantante Jeisson Cruz

La noticia provocó mensajes de solidaridad entre personas cercanas al artista y seguidores de su música. Mientras avanza la investigación, sus familiares esperan conocer más detalles sobre el caso.

“Esto es de no creer”, “lamento mucho esta partida” y “siempre lo llevaremos en la mente y el corazón” fueron algunos de los mensajes que dejaron personas cercanas y seguidores del cantante. También destacaron su talento: “fue un cantante que siempre tuvo muy buena voz” y “tuve la oportunidad de asistir a varias de sus presentaciones”.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para establecer qué ocurrió con el cantante antes de que fuera encontrado sin vida.

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