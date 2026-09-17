Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades de El Espinal, Tolima, avanzan en la identificación y análisis de los detalles relacionados con el triple homicidio ocurrido en el barrio Balcanes, un hecho que ha estremecido a la comunidad. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, las víctimas fueron identificadas como Elkin, Alejandro y Rentería. Dos de ellos, Elkin y Alejandro, serían procedentes de Villavicencio, en el departamento del Meta, y llevaban viviendo entre tres y cuatro meses en El Espinal. La tercera persona asesinada sería oriunda del municipio.

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La noche del martes 15 de septiembre, las autoridades recibieron un reporte sobre una situación inusual dentro de una vivienda en el barrio Balcanes. Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron los cuerpos sin vida de los tres hombres. Hasta el momento, las circunstancias exactas en las que se produjo el crimen continúan bajo investigación. Los investigadores trabajan para esclarecer qué sucedió en el interior del inmueble, qué razón tenían para estar allí reunidas las víctimas y quiénes son los responsables de este triple homicidio.

Durante la inspección del escenario, los equipos a cargo hallaron sustancias psicoactivas y un altar vinculado a prácticas esotéricas. Ambos elementos fueron recopilados como material probatorio, aunque, según la información suministrada hasta ahora, no se ha determinado si guardan relación directa con el crimen. Tales hallazgos añaden complejidad al caso, ya que podrían aportar pistas sobre el entorno o las actividades de las víctimas, pero al mismo tiempo requieren una verificación exhaustiva para evitar hipótesis infundadas.

Entre los datos investigados, figura que una de las personas fallecidas contaba con antecedentes judiciales. Este aspecto está siendo revisado minuciosamente para determinar si existe un vínculo entre sus antecedentes y el crimen. Además, los investigadores examinan la llegada reciente de Elkin y Alejandro desde el Meta, tratando de reconstruir sus movimientos y contactos en El Espinal durante los últimos meses, lo que podría ser relevante para entender los motivos detrás de este triple homicidio.

Frente a la gravedad del hecho, la Alcaldía de El Espinal anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes suministren información que conduzca a identificar y capturar a los responsables.

¿Quiénes eran las víctimas del triple homicidio en El Espinal?

Según la información recopilada por las autoridades y difundida en medios, los tres hombres asesinados en el barrio Balcanes ya han sido identificados como Elkin, Alejandro y Rentería. Dos provenían de Villavicencio, Meta, y solo llevaban algunos meses residiendo en El Espinal. El tercer individuo era originario del municipio tolimense.

¿Qué hallazgos hizo la Policía en la escena del crimen en el barrio Balcanes?

Durante la inspección en la vivienda donde ocurrieron los hechos, las autoridades encontraron sustancias psicoactivas y un altar asociado a prácticas esotéricas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si estos hallazgos tienen conexión con el asesinato de los tres hombres o si forman parte de actividades independientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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