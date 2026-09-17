Por: Caracol TV

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La patrullera de la Policía Jennifer Yadira Ordóñez Valencia fue asesinada con arma de fuego hacia las 2:00 de la tarde de este miércoles 16 de septiembre, en el municipio de El Charco, Nariño, mientras se encontraba de civil realizando diligencias personales en el casco urbano.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por autoridades regionales, la uniformada había terminado su turno y se encontraba fuera de servicio cuando fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

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Según el reporte conocido por Noticias Caracol, los sujetos llegaron hasta el lugar donde estaba la patrullera y, sin mediar palabra, le dispararon. Posteriormente, huyeron del sitio.

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El ataque ocurrió en el casco urbano de este municipio del Pacífico nariñense y generó la reacción de las autoridades, que adelantan las primeras verificaciones para establecer las circunstancias que rodearon el asesinato de la uniformada.

Por ahora, las autoridades manejan diferentes hipótesis sobre el crimen, las cuales se encuentran en proceso de investigación. No se ha establecido públicamente un móvil definitivo del asesinato ni se ha informado sobre la captura de los responsables.

El hecho también llevó a las autoridades a anunciar medidas para reforzar la presencia institucional en la zona y alertar a los uniformados frente a lo ocurrido. Tras confirmarse la muerte de Yenifer Yaira Ordóñez Valencia, las autoridades trabajan en el traslado de su cuerpo desde El Charco.

Según el reporte entregado, se está gestionando la posibilidad de que un helicóptero aterrice en la base de la Armada ubicada en el municipio para realizar el desplazamiento. La patrullera era oriunda del departamento del Putumayo. Policía rechazó el asesinato de la patrullera Tras conocerse el asesinato, la Policía Nacional en Nariño emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares de la patrullera Yenifer Yaira Ordóñez Valencia y rechazó el crimen ocurrido en el municipio de El Charco. En el comunicado, la Policía calificó a los responsables como “terroristas” y condenó el homicidio de la patrullera. La Policía Nacional también hizo énfasis en que “esta no fue una agresión contra una mujer policía, fue una agresión contra las 47.662 mujeres que hacen parte de nuestra Institución”, manifestó la institución. Frente a la investigación, la Policía informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue desplegado un equipo con el propósito de identificar y capturar a los responsables del homicidio. (Lea también: Cuerpos hallados en la vía al Llano: sujeto capturado aceptó crimen y se conocieron escabrosos detalles) Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en la identificación de los autores materiales del crimen. Para ello, la Policía habilitó la Línea contra el crimen 3143587212. Finalmente, la institución reiteró su rechazo al asesinato de la patrullera y aseguró que continuará adelantando las acciones necesarias para dar con los responsables y presentarlos ante la justicia.

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