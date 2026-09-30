Por: EL PILON SA

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El Paso, municipio situado en el departamento del Cesar, fue el epicentro de una sentida despedida a Náfer Santiago Durán Díaz, una de las figuras más emblemáticas del vallenato tradicional. El miércoles 30 de septiembre, familiares, colegas y habitantes de la región se congregaron para rendir un homenaje póstumo al noveno Rey Vallenato, fallecido en Valledupar la madrugada del martes 29. El ataúd de ‘Naferito’, como era conocido, fue recibido entre aplausos y cantos en su tierra natal, tras regresar en caravana desde un primer tributo en las instalaciones de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco.

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La ceremonia inició solemnemente con un minuto de silencio y una oración, seguida de una nutrida agenda de discursos de figuras destacadas del folclor, conciertos y actos simbólicos. Antes de la ceremonia religiosa y el traslado al cementerio municipal, se entregaron distinciones póstumas que exaltaron la huella de Náfer Durán en la construcción del folclor vallenato nacional. Un momento especialmente emotivo fue la entrega de la Orden Santa Cecilia por parte del presidente de Sayco, Rafael Manjarrez, el más alto reconocimiento honorífico de esa institución, conferido a sus familiares como símbolo de su aporte imborrable a la música nacional.

Entre las intervenciones más destacadas estuvo la de Poncho Zuleta, célebre cantante vallenato, quien recalcó el peso histórico de la familia Durán como columna vertebral del folclor del Caribe colombiano, afirmando: "La familia Durán... es lo más reconocible en el mundo... los Durán son superiores a todos. El Paso es la matriz, es la columna del folclor". Por su parte, el investigador y folclorista Julio Oñate Martínez evocó el valor poético y territorial de los versos y melodías de ‘Naferito’, al expresar que "con una gran sensibilidad musical [...] fue capaz como ninguno de dibujar el paisaje sentimental de su tierra a base de poesía y a base de melodía", y sostuvo que Durán ocupa "un lugar de privilegio en el altar mayor de la liturgia del vallenato".

El alcalde, Jesús Alberto Ortiz Cervantes, subrayó el impacto profundo que la partida de Náfer Durán dejó en el municipio, refiriéndose a él como el "rey del tono menor". Finalmente, Luis Durán Escorcia, uno de sus hijos, compartió el dolor de la familia por la partida de quien consideraban el pilar ético y moral de su hogar, ratificando que ese legado familiar y musical permanecerá en la historia vallenata.

La jornada concluyó con una misa y un cortejo fúnebre hacia el cementerio municipal, donde El Paso despidió definitivamente a uno de sus hijos más ilustres, dejando impreso el nombre de Náfer Durán Díaz en la historia musical del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué legado dejó Náfer Durán Díaz en el vallenato colombiano?

Náfer Durán Díaz, conocido como ‘Naferito’, fue reconocido por instituciones como Sayco y por figuras del folclor nacional como una de las grandes influencias del vallenato. Según las palabras de Poncho Zuleta y Julio Oñate Martínez, su legado es tanto musical como poético, consiguiendo inmortalizar la cotidianidad y el sentimiento de su tierra a través de sus composiciones, lo que lo ha hecho ocupar un lugar central en la historia del género.

¿Cuál fue el significado de la Orden Santa Cecilia entregada a Náfer Durán?

La Orden Santa Cecilia, máxima distinción honorífica otorgada por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), fue entregada de manera póstuma a los familiares de Náfer Durán. Según se destacó durante el homenaje, este reconocimiento busca perpetuar el invaluable aporte del artista a la música nacional y resaltar la trascendencia de su obra en el folclor colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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