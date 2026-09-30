Por: El Espectador

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La presencia de la Compañía Cuerpo de Indias y del Colegio del Cuerpo en París durante la Semana de la Moda representa un momento destacado para la cultura colombiana en el exterior. De acuerdo con lo señalado en un comunicado oficial, este grupo profesional, conocido por su enfoque innovador en la danza contemporánea, fue invitado por la diseñadora Isabella Espinosa, creadora de la marca Baobab, para acompañar el lanzamiento de su nueva colección. El evento se llevará a cabo el 2 de octubre en la emblemática Ópera Garnier, donde además participará la cantante Lido Pimienta, considerada un referente artístico y musical de Colombia.

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En esta ocasión, más de 20 modelos provenientes de distintas regiones del país integrarán la delegación, lo que refleja el rostro multicultural y diverso de Colombia. El cierre del evento estará a cargo de Grupo Niche, reconocida agrupación salsera, que animará una celebración en el Foyer del Palacio Garnier. Según el comunicado, se trata de una muestra que busca exaltar la vasta riqueza cultural y artística nacional, proyectando una imagen creativa y amable ante el público internacional.

El programa artístico en París incluye también la presentación de la obra “Suite Akhunov”, dirigida por Álvaro Restrepo y codirigida por Marie France Delieuvin, como un homenaje al pintor francés Henri Matisse. Esta pieza será presentada en el Café de la Danse y, de acuerdo con la información divulgada, constituye una reflexión sobre el potencial sanador del arte ante periodos de fragilidad y vulnerabilidad en la vida humana. La obra se compone de 15 miniaturas para violín y piano creadas por Sergey Akhunov bajo el nombre "JAZZ", tomado de la serie de collages que Matisse elaboró durante su convalecencia. Cada bailarín recibió una pieza musical y, a partir de la inspiración en los colores, formas y títulos de los cuadros de Matisse, desarrolló un solo de danza que traduce ese espíritu de libertad e improvisación.

Adicionalmente, el Colegio del Cuerpo organizará actividades pedagógicas y académicas en el Liceo San Joseph de Asnières-sur-Seine y en el Conservatorio Régional de Lille, fomentando el intercambio y la formación artística en contextos internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Compañía Cuerpo de Indias y cuál es su papel en el Colegio del Cuerpo?

La Compañía Cuerpo de Indias es el núcleo profesional del Colegio del Cuerpo, donde se exploran propuestas contemporáneas de danza y se proyectan a nivel internacional. Este grupo no solo representa el talento coreográfico del país sino que también funge como embajador cultural, especialmente cuando participa en eventos de alto nivel como la Semana de la Moda en París.

¿En qué consiste la obra “Suite Akhunov” que se presentará en París?

“Suite Akhunov” es una obra dirigida por Álvaro Restrepo y Marie France Delieuvin que rinde homenaje a Henri Matisse, inspirándose en una serie de miniaturas musicales compuestas por Sergey Akhunov. Cada bailarín interpreta un solo basado en los collages denominados "JAZZ" de Matisse, explorando el impacto sanador del arte y la libertad creativa, e integrando elementos visuales y musicales en una propuesta escénica única.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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