Por: Caracol Televisión

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El mundo de las telenovelas mexicanas está de luto. Otto Sirgo murió a los 79 años, dejando una trayectoria de más de cinco décadas en la televisión, el cine y el teatro. La Andi lamentó el fallecimiento del actor y destacó su amplia carrera artística, mientras que la Anda también expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del intérprete.

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“Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Andi. ¡Te vamos a extrañar mucho, querido amigo! ¡Descanse en paz!”, expresó la primera asociación.

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De qué murió Otto Sirgo, reconocido actor

De acuerdo con las declaraciones entregadas por su hija Valerie Sirgo, el histórico artista falleció producto de una falla cardíaca tras permanecer algunos días hospitalizado. La familiar detalló que el actor ya se encontraba bastante agotado físicamente y que solicitó regresar a su hogar para pasar sus últimos momentos en paz.

En sus últimas entrevistas, Sirgo había hablado públicamente sobre algunos problemas de salud. Entre ellos mencionó dificultades relacionadas con el equilibrio, situación que incluso influyó en su decisión de rechazar una obra de teatro que requería realizar movimientos físicos que no consideraba seguros.

Quién era Otto Sirgo

Otto Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, pero llegó a México cuando era bebé y desarrolló allí prácticamente toda su carrera artística. Era hijo del actor cubano Otto Sirgo y de la actriz mexicana Magda Haller, por lo que creció en una familia vinculada al mundo del espectáculo.

Su carrera profesional comenzó a finales de la década de 1960 y con el paso de los años se convirtió en uno de los rostros reconocidos de las telenovelas mexicanas. Además de actuar, trabajó como director en televisión y teatro.

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Otto Sirgo construyó una trayectoria de más de cinco décadas en la televisión mexicana y participó en cerca de 50 telenovelas. Entre las más recordadas de su carrera están ‘Los ricos también lloran’ (1979), ‘Rosa salvaje’ (1987-1988), donde interpretó a Ángel de la Huerta junto a Verónica Castro, y ‘Lazos de amor’ (1995-1996), producción protagonizada por Lucero en la que dio vida a Eduardo Rivas y por la que ganó un Premio TVyNovelas como mejor actor de reparto. También hizo parte de ‘Alcanzar una estrella II’, ‘Niña amada mía’, ‘Sortilegio’, ‘Por un beso’ y ‘Lo que la vida me robó’, entre otras producciones que marcaron distintas etapas de su carrera.

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